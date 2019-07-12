中評社北京7月12日電／應蒙古國總理呼日勒蘇赫邀請，國家副主席王岐山7月10日至12日訪問蒙古國，在烏蘭巴托先後會見呼日勒蘇赫總理、贊登沙特爾國家大呼拉爾主席和巴特圖勒嘎總統，並出席中蒙建交70週年紀念活動。



新華社報道，會見呼日勒蘇赫時，王岐山表示，中蒙是搬不走的緊鄰。中方將中蒙關係放在周邊外交的重要位置，不斷賦予兩國關係新的內涵與活力。歡迎蒙古國搭乘中國經濟發展的快車，推動“一帶一路”倡議和“發展之路”深入對接，使兩國經貿合作取得更多實質成果。中方願同蒙方共同舉辦好第三屆中蒙博覽會，加強邊境口岸交流和基礎設施建設，推動建設持久穩定、共同發展繁榮的中蒙邊界。建議舉辦一系列暖人心、接地氣、影響大的慶祝建交70週年交流活動，不斷增進兩國民眾相互理解，鞏固中蒙友好基礎。中方願與蒙方加強國家和地區合作，積極推進中蒙俄三國合作，加快中蒙俄經濟走廊建設進程。



呼日勒蘇赫表示，發展對華睦鄰友好和互利合作關係，是蒙古國外交一貫的優先方向。中方親誠惠容的周邊外交理念有力地推動了蒙中關係，“一帶一路”與“發展之路”的良好對接正不斷惠及兩國人民。蒙方欽佩中國的發展成就，感謝中方的無私援助，支持“一帶一路”倡議，堅持一箇中國原則，願本著相互尊重領土主權完整、尊重各自發展道路和平等互利原則，拓展各領域對華務實合作，不斷豐富全面戰略伙伴關係內涵。



會見前，王岐山出席了呼日勒蘇赫在國家宮舉行的隆重歡迎儀式。會見後，雙方共同見證了建立友城、援建殘疾兒童康復中心附屬設施等雙邊合作文件的簽署，併為中方援建的新機場高速公路竣工、那來哈公路開工揭牌。



會見贊登沙特爾時，王岐山表示，中國持續發展將給包括蒙古國在內的世界各國創造更大發展機遇，中方願同蒙方相互交流、分享發展經驗。立法機構間交流是中蒙政治交往的重要組成部分，雙方可在治國理政、法制建設等方面互學互鑑。雙方要持續加強形式多樣的人文交流，培養兩國關係發展後繼力量。



贊登沙特爾表示，“一帶一路”已成為新世紀、新時代全球合作的新模式，蒙方高度讚賞中國互利共贏的對外政策和全球影響力。蒙方堅持西藏和台灣是中國不可分割的一部分，有關問題是中國內政。願深化兩國執政黨的友好交流。



會見巴特圖勒嘎時，王岐山表示，建交70年來，友好合作始終是中蒙關係主流。當前兩國關係站在新的歷史起點上。中蒙要牢牢把握正確政治方向，做互尊互信的戰略伙伴、互利互惠的合作伙伴、常來常往的友好夥伴、互幫互助的多邊合作夥伴。中方願同蒙方一道努力，保持高層引領，鞏固政治互信，深化互利合作與民間交流，加強地區國際合作，不斷充實全面戰略伙伴關係內涵。



巴特圖勒嘎表示，蒙中關係70年來經歷了不同發展階段，已成為國家間友好合作典範。蒙方願在相互尊重核心利益和重大關切基礎上推動兩國關係發展，進一步加強雙方在貿易投資和人文等領域合作，促進共同繁榮。



訪蒙期間，王岐山還同蒙古國副總理恩赫圖布辛共同出席了建交70週年紀念大會，向中蒙關係傑出友好人士頒獎，並出席了那達慕大會開幕式。