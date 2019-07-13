中評關注：柯郭若合體將成全台最大尾巨獸

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北7月13日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨內初選民調進入最後階段，傳出前鴻海董事長郭台銘的兒子郭守正接觸過無黨籍台北市長柯文哲幕僚團隊，頓時“柯郭配”、“郭柯配”的新聞傳得沸沸揚揚。雖然柯、郭都雙雙否認，但郭台銘一句“會想辦法促成第三方勢力”，卻讓外界充滿遐想，究竟是媒體“亂放砲”，還是真的將有柯郭合體的石破天驚變化，成各界焦點。



郭台銘11日晚上在政論節目上向中國國民黨高雄市長韓國瑜喊話“就算大哥拜託你，希望你好好的思考”，等到下周一看韓國瑜怎麼發球。讓外界諸多揣測郭可能“脫黨參選”，但隨即也接著傳出郭守正與柯幕僚接觸的消息，再加上日前柯幕僚李縉穎發文挺郭，讓柯文哲與郭台銘之間的關係，更加撲朔迷離。



柯文哲12日一早受訪時雖稱“第三勢力也有很多人”，但對於媒體詢問“郭柯配”時，柯則打哈哈，並問“今天沒有其他問題嗎？”狀似想要快點結束柯、郭兩人相關的話題。而郭台銘12日中午受訪時雖也否認曾與柯陣營接觸的消息，但也透露“初選失利後，會想辦法促成第三方勢力”，郭持續抱怨中國國民黨中央民調失真，讓郭台銘的動向成為焦點。



綜觀柯文哲在2018九合一選舉的情勢，在20至39歲族群的年輕選民十分有優勢，但卻苦於無資源打行銷戰，導致選前2個禮拜自己完全消失在電視螢幕上，若柯有意2020，勢必得找方法克服這塊缺陷，而正巧郭台銘的優勢在於資源無限大，投放廣告絲豪不手軟，假若未來趨勢真的釀成柯、郭合體，無論是什麼樣的合作模式，柯文哲與郭台銘的合作，勢必將成為全台最大尾的巨獸。



郭台銘若與柯文哲合作，兩人更加能夠鞏固中間選民、經濟選民的投票意向，對柯來說，勢必將多了淺藍支持者、年紀稍長白領階級支持，甚至是看重經濟發展的淺綠選民都會轉向到柯、郭這邊，利多明顯十分多。



不過，柯文哲、郭台銘未來若真的合作，也得必須克服最大主要的難題，就是柯、郭兩人都非常強勢，一個是過去醫界急重症權威，一個是全台首富，誰聽誰的、誰是1，誰是2，將成為考驗，最後若成為多頭馬車，恐怕對彼此都不利。且韓國瑜主打“庶民總統”路線，柯、郭合體，將更加鞏固庶民與社會精英階層對決的氛圍。



不過，柯文哲與郭台銘是不是真的會有合作關係，完全得看下週一郭台銘對外的聲明如何交代，而現在兩人之間的動作，值得緊密觀察。