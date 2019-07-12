北京市今年計劃立法43項

中評社北京7月12日電／市司法局昨天通報了2019年市政府立法計劃：計劃安排立法項目43項，其中涉及《物業管理條例（草案）》《公共數據共享開放管理辦法》等。



43項立法項目中，力爭年內完成項目共28項，包括擬提請市人大常委會審議的、配合市人大常委會做好有關清理工作的地方性法規項目7項，擬完成的、擬清理修改的政府規章項目21項。抓緊工作、適時提出項目共15項，包括地方性法規草案8項、政府規章7項。



據悉，本市今年立法工作重點聚焦落實城市總體規劃、打好三大攻堅戰、深化改革擴大開放、保障和改善民生、維護首都安全穩定五方面。



為深入落實城市總體規劃，繼續大力加強“四個中心”功能建設，擬提請市人大常委會審議《促進科技成果轉化條例（草案）》，修訂《科學技術獎勵辦法》，同時開展《北京中軸線文化遺產保護條例（草案）》、《北京歷史文化名城保護條例修訂（草案）》等項目的立項論證工作。



為堅決打好三大攻堅戰，加強生態環境保護，擬提請市人大常委會審議《機動車和非道路移動機械排氣污染防治條例（草案）》，開展實施《〈野生動物保護法〉辦法修訂（草案）》的立項論證工作，並配合市人大常委會對涉農地方性法規進行清理。



為堅定不移深化改革擴大開放，營造良好的營商環境，擬對與現行開放政策不符以及本市機構改革涉及的法規、規章進行清理，並結合“放管服”改革、產權保護等方面政府規章專項清理結果，對有關政府規章集中打包修改廢止。



為切實保障和改善民生，提高公共服務水平，擬提請市人大常委會審議《街道辦事處條例（草案）》、《物業管理條例（草案）》，制定《公共服務領域外語標識使用與管理規定》，開展《發展中醫藥條例（草案）》等項目的立項論證工作。