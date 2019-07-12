北京：冬奧支線將靈活編組運營

中評社北京7月12日電／昨天（9日），鐵科院網站公布了冬奧支線工程環評報告徵求意見稿，這份報告披露了冬奧支線更為詳盡的規劃信息。記者梳理發現，冬奧支線，也就是地鐵11號線西段，僅設4座車站，卻串起來了首鋼北區的5大功能區。值得一提的是，未來冬奧專線計劃靈活編組運營，列車將採用3A或6A的方式編組運營。



站點詳細位置公布



十多年前，北京建設的奧運支線最終成為了地鐵8號線的一部分。與此類似，冬奧支線也只是地鐵11號線的西段。11號線西段（冬奧支線）位於石景山區，線路北起金頂街站、南至首鋼站。



環評報告披露的規劃顯示，冬奧支線長4公里，全部為地下線，設車站4座，平均站間距0.97公里。4座車站中，有兩座換乘站，分別於金安橋站換乘已經通車的6號線和S1線，在首鋼站與規劃的R1線換乘。



從線路走向上看，冬奧支線北起石景山模式口地區，在模式口大街與石門路交叉口北側設置金頂街站；出站後沿石門路、金頂西街向南敷設，過阜石路、大台鐵路、S1線後設置金安橋站；出站後線路由北辛安路轉向首鋼主廠區，在規劃四高爐南路與規劃修理廠西路路口南側地塊內設北辛安路站；之後，再沿著規劃的修理廠西路向南，並在長安街西延北側設置首鋼站。



為了滿足冬奧支線的運營需要，線路將在現在的鍍鋅板車間東側設置地下臨時停車區間。



車廂數量靈活調整



從環評報告徵求意見稿公布的具體指標來看，未來11號線列車設計最高速度是100公里／小時。這一速度與當前的地鐵6號線類似。