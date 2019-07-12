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英國扣押油輪 伊朗警告若不釋放將報復
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2019-07-12 15:49:32
中評社香港7月12日電／伊朗外交部發言人告訴官方伊朗通訊社（IRNA），伊朗今天呼籲英國立即釋放上週遭英國皇家海軍陸戰隊扣押的伊朗油輪。
中央社報道，英國懷疑這艘伊朗油輪違反歐盟的制裁措施，運送石油到敘利亞。伊朗否認這艘油輪準備前往敘利亞。
伊朗並警告，若英國不釋放油輪，將採對等措施。
英國昨天表示，3艘伊朗軍船企圖阻擋一艘英國籍油輪通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），在遭遇英國皇家海軍艦艇時才後退。伊朗否認軍船有此行徑。
自上週英國扣押伊朗油輪後，伊朗與西方國家之間緊張升高。
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