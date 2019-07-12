鄭文燦華府出席全球城市挑戰論壇　發表演說

鄭文燦受邀出席2019全球城市挑戰論壇（GCTC）擔任主講者，分享桃園經驗，台灣只有他一位縣市首長受邀。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園7月12日電（記者 黃文杰）民進黨桃園市長鄭文燦於美東時間11日上午應美國國務院邀請，出席在華盛頓舉行的2019全球城市挑戰論壇（GCTC）開幕場，以“智慧城市—網路安全與隱私”發表演說，分享“桃園經驗”，桃園市民卡發卡量135萬張，如何整合交通、多元證件及載具功能，桃園也率先於道路監錄系統導入AI智能，提升管理效率。



2019全球城市挑戰論壇（GCTC）是由美國商務部主辦、國土安全部及美國科學基金會協辦，在華府舉行，鄭文燦是台灣唯一受邀的地方首長。這也是鄭文燦此行訪美11天重點行程之一。



美國國會議員Paul Tonka及Brendan Boyle、紐約斯克內克塔迪市長Gary McCarthy均一同出席。



鄭文燦表示，桃園市是台灣的門戶，根據去年統計，桃園機場為全球第8大載貨量機場，年客運量則排名全球第11（4488萬人次），桃園積極發展“機場經濟學”，預估航空城計劃完工後將大幅提升國際機場航空能量，並帶動相關產業投資。且桃園航空城產業聚落完整活躍，具新創產業、智慧醫療、航天產業、物流倉儲、生物科技、物聯網等，配合“亞洲•矽谷”計劃，具多項投資優勢，轄內也有17所大專院校，提供優質且豐沛的人才庫。



鄭文燦指出，桃園有223萬人口，市民卡發卡量已達135萬張，整合交通、多元證件及載具功能等，提供市民不一樣的資訊便利生活；另外，運用資訊科技，藉由科學化工具設計教案，在智慧教室裡，運用觸控面板輔助教學，設計主題式學習，引導孩子自己動手做，培養獨立思考力和創造力；並建置“桃園市前瞻數位教育雲”，集結共享資源，讓偏鄉或無法親自參與研習的師生，透過遠端教學讓教室無限延伸。



鄭文燦說，桃園率先於道路監錄系統導入AI智能，除可進行行車軌跡的搜尋，能大幅減少搜尋時間，提升員警辦案效能，並導入車牌辨識系統、車輛軌跡查詢系統、特定目標即時告警系統、影像濃縮查詢系統及車輛智慧影像分析等智慧分析，建構智慧警政，提升警政效能。



此外，“水情防災共享平台”自建超過250個水情感測器資訊，整合了鄰近縣市之雨量、水位監測資訊，以及消防署、“中央氣象局”、NCDR（國家災害防救科技中心）、水利署、水保局、公路總局等防救災相關單位之各項防災警戒資訊，進行綜合性預測評估，並即時傳遞共享；而智慧消防行動派遣119則運用雲端大數據與物聯網技術，增加指揮派遣系統模組、毒性化學物質管理、道路挖掘等12項功能，迅速掌握現場資訊，讓救災人員安全獲得更大保障。