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輝眼看兩岸：用手機拍下雙城論壇的精彩瞬間
http://www.CRNTT.com
2019-07-13 00:26:01
中評社上海7月13日電（作者 輝哥）7月4日、5日，“2019上海台北雙城論壇”在上海成功舉辦。讓我們跟隨一組手機拍攝的照片，再次重溫本屆論壇的精彩瞬間吧！
鏡頭一：柯文哲一行參訪上海洋山港四期無人自動化碼頭。
柯文哲背靠東海拍照留念（中評社 輝哥手機攝）
柯文哲在洋山深水港四期碼頭與上港集團董事長顧金山邊走邊聊（中評社 輝哥手機攝）
柯文哲憑欄遠眺港口全貌（中評社 輝哥手機攝）
柯文哲一行與東海大橋合影留念（中評社 輝哥手機攝）
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