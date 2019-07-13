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輝眼看兩岸：用手機拍下雙城論壇的精彩瞬間
http://www.CRNTT.com   2019-07-13 00:26:01


　　中評社上海7月13日電（作者　輝哥）7月4日、5日，“2019上海台北雙城論壇”在上海成功舉辦。讓我們跟隨一組手機拍攝的照片，再次重溫本屆論壇的精彩瞬間吧！

　　鏡頭一：柯文哲一行參訪上海洋山港四期無人自動化碼頭。 
柯文哲背靠東海拍照留念（中評社　輝哥手機攝）
柯文哲在洋山深水港四期碼頭與上港集團董事長顧金山邊走邊聊（中評社　輝哥手機攝）
柯文哲憑欄遠眺港口全貌（中評社　輝哥手機攝）
柯文哲一行與東海大橋合影留念（中評社　輝哥手機攝）


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