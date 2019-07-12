英保守黨魁之爭　強生民調壓倒性領先

中評社香港7月12日電／英國保守黨黨魁決選接近尾聲。根據最新民調，曾任外相與倫敦市長的強生（Boris Johnson）有望壓倒性擊敗現任外相韓特（Jeremy Hunt）。



據刊載於“泰晤士報”的輿觀（YouGov）最新民調，強生獲74%的保守黨基層黨員支持，而韓特的支持率僅26%。



中央社報道，這份民調也顯示，在有投票資格的16萬基層保守黨員裡，絕大多數都不相信韓特“對無協議脫歐有所準備”的說法，僅27%的受訪黨員相信韓特做得到；反觀強生，則有90%的受訪黨員相信他做得到。兩人將於7月17日舉行最後一場政見發表會；7月22日新黨魁出爐。



韓特接受泰晤士報訪問時，尋求淡化強生“脫歐公投代表性人物”影響黨魁決選投票的刻板印象。韓特指出，準備無協議與歐盟分手只是鑰匙，最佳之道還是達成協議再脫歐。



韓特說：“這場選舉不是要選誰能做到無協議脫歐，而是選一個最有可能談出好協議、讓大家毋庸作困難選擇的人。”



接受“每日郵報”訪問時，強生被問到若在10月底脫歐大限前，歐盟拒絕重談脫歐協議、英國國會又不准無協議脫歐的話該怎麼辦。強生的回答是“這斷無可能發生”。



每日郵報引述強生的話指出，脫歐對英國與歐盟的主要政黨而言已是“既定議題”，因此各方“都必須接受現實，並將其完成”。