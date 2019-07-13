洪方舟：兩岸青年藝術家增強中國文化歸屬感

中評社北京7月12日電（記者 張爽）中國藝術研究院助理研究員洪方舟在第七屆“兩岸文教發展論壇”上發表觀點稱，當前，兩岸青年藝術家正處在一個開放包容、藝術發展繁榮的時代，在“一帶一路”倡議實施過程中堅持不懈的努力，在實現偉大復興中國夢的進程中，在發揚光大中國書畫藝術的實踐活動中，增強中國文化的歸屬感。



洪方舟表示，在當今全球聯動、共同繁榮的時代，國家“一帶一路”發展戰略對當代書畫回歸傳統具有深遠的意義。由於“一帶一路”沿線區域的地理環境保持原有面貌，這便讓書畫藝術家們有了可以重新回歸的家園，為不同民族走向包容和重生提供了有效途徑。因此，兩岸青年書畫藝術工作者要在一帶一路情景下，共同選擇一帶一路書畫主題，共同組織安排兩岸青年書畫藝術家在一帶一路沿線學習考察不同民族文化特質，寫生臨摹不同民族書畫藝術作品和自然風貌，在創作實踐中，也應注重文化的深化與文化的回歸，從中國傳統美學的基本特征開始分析，讓兩岸青年藝術家回溯到始終心系國家民族命運的書畫藝術創作歷史，為兩岸青年藝術家從中國傳統文化裡汲取了珍貴的書畫營養。



洪方舟說，一個國家和民族倘若無洪鐘大呂，便類似於缺少長城和黃河的中華民族之脊梁。讓兩岸青年書畫藝術家在中國文化與一帶一路書畫考察過程中，思考責任擔當，選擇中華民族的文化同源感，共同擔負起中國民族發展的歷史使命，也加深對中國書畫藝術進入新時代的深層思考。



他指出，“一帶一路”背景下的中國書畫藝術研究，既有利於讓世界認識中國書畫藝術，也有利於兩岸實現合作共贏，根本是倡導一種充滿生機活力的藝術理想，突出將海峽兩岸青年書畫家所特有的敏銳的文化視角融入在現實生活裡面，就歷史、時代和文藝在當代的現實狀態和意義做出深層次的思考和探索，要結合自己的藝術實踐表達出個人的觀點並做出相應的選擇。

