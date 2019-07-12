中國海事新一代中型航標船正式列編

中評社北京7月12日電／新華社報道，記者從交通運輸部北海航海保障中心大連航標處獲悉，中國海事系統新一代中型航標船——“海巡1506”輪12日在大連航標處棉花島碼頭正式列編北海航海保障中心。該船為中國海事系統首艘採用全電力驅動、雙迴轉舵槳推進系統的中型航標船，未來將在北方海區航標作業和應急反應中大顯身手。



據介紹，“海巡1506”輪由中船工業集團第708所整體設計，同方江新造船有限公司負責承建。船舶總長62米，型寬12米，型深4.7米，排水量1300噸，設計航速14節，是海事系統首艘採用全電力驅動、雙迴轉舵槳推進系統的中型航標船，具有優秀的操控能力和航標作業能力。



該船船體機構為B3級冰區加強，具備7級海況下安全航行、3級海況下安全作業能力，滿足遠海航區要求。今後，“海巡1506”輪主要用於北方海區港口、航道水上助航設施的佈設、撤除、更換作業和航標應急反應，同時亦可搭載相關設備進行溢油回收工作。



北海航海保障中心主要承擔海事航標建設養護、港口航道測量繪圖、水上安全通信等技術支持和服務保障職責，轄區範圍為北緯35度線以北至鴨綠江口5967公里海岸線的渤海、黃海水域以及黑龍江主航道水域，南北縱跨山東、河北、天津、遼寧、黑龍江四省一市。“海巡1506”輪入列後，該中心裝備設施支撐能力和助航服務能力將進一步得到提升。