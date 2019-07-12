科創板投資者維權法律賦予哪些武器？

中評社北京7月12日電／據中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報道，在經歷了200多天密集的準備期之後，承載著眾多改革期待的科創板即將開啟上市交易的大門了。而隨著更多的投資者加入科創板投資的行列，那些投資科創板的必備知識也越來越受到關注。中國之聲推出專欄《問答科創板》，逐一為您梳理其中答案。今天推出最後一期——科創板投資者維權，法律賦予哪些武器？



問：科創板投資風險相對較高，有沒有相應的投資者維權保護機制？



從中國資本市場的現狀來看，由於法律對違規違法行為的處罰還是過輕，客觀上使得違法收益明顯大於違法成本的狀況反覆出現，以至於各種違法行為難以得到有效的抑制。當然，各界已經在積極推動《證券法》等相關法律修改來解決這個問題，但是畢竟修法時間較長，在這種情況下，如何從司法角度為科創板的運行提供保障，的確是個重要命題。



就在前些天，最高人民法院發布了《關於為設立科創板並試點註冊制改革提供司法保障的若干意見》（以下簡稱《意見》），首次為資本市場基礎性制度改革安排司法文件，提高科創板違法違規成本，保護投資者權益。其中很多專門為投資者維權而設定的條款，可以說給即將開始搏擊科創板的投資者們吃了顆定心丸。



問：欺詐發行最可怕，信批違規也不行。《意見》如何約束上市公司和董監高的行為？



明確發行人（也就是上市公司）和相關人員的責任是實現投資者保護的第一步。《意見》規定發行人的控股股東、實際控制人如果指使發行人從事了欺詐發行、虛假陳述的，直接就會依法判定控股股東、實際控制人直接向投資者承擔民事損害賠償責任。這意味著大股東、實控人甩鍋耍賴不好使了。同時，《意見》加大了刑事處罰的力度，要求嚴格控制緩刑的適用，還要加大罰金的力度，嚴重違法者想要逍遙在牢獄之外，將會難上加難。大股東、實控人、特別表決權實控人如果濫用權力進行關聯交易，即使履行了程序，也會被認定無效。



科創板對信息披露提出了非常高的要求，司法機關對此也有跟進，《意見》將關注信息披露內容是否簡明易懂、是否便於一般投資者閱讀和理解。上市公司故弄玄虛，讓投資者雲裡霧裡受損失的，一旦發生法律糾紛，公司一方可能得不到法院的支持。