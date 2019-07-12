“雪龍2”號交付使用

中評社北京7月12日電／

據中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報道，昨天（11日），我國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船——“雪龍2”號在上海交付。這標誌著我國極地考察現場保障和支撐能力取得了新的突破。



“雪龍2”號交付後，將正式加入我國極地考察序列，開展船載科考設備調試等工作，計劃在今年下半年和“雪龍”號極地考察破冰船共同執行我國第36次南極考察任務。“雪龍2”號作為我國第四艘極地科考船，也是我國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船，它能破多厚的冰？除了破冰還能做什麼呢？



“雪龍2”號是我國在“向陽紅10”號、“極地”號和“雪龍”號之後，第四艘極地科考船，也是我國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船。它船長122.5米，型寬22.32米，設計吃水7.85米，設計排水量13996噸，航速12—15節，續航力2萬海里，自持力60天，能以2—3節的航速在冰厚1.5米外加雪厚0.2米的條件下連續破冰航行。



可以說，體型算不上最大，但力量卻不小。自然資源部所屬中國極地研究中心何劍鋒介紹，更強的破冰能力可以拓展“雪龍2”號的作業時間。何劍鋒表示：“其實在極地一個顯著的特征就是海冰。像在北極，最大的海冰範圍將近有1400萬平方公里，南極的話更大。破冰船就成為關鍵的手段。像‘雪龍’船現在最主要還是集中在夏天，因為它的破冰能力非常有限。新船破冰能力就會有大的提升。除了夏天，春、秋都可以開展相關工作，這對我們了解整個海洋的季節變化非常關鍵。”



不僅力量大，“雪龍2”號還能更靈活。它採用船艏船艉雙向破冰船型設計，具備全回轉電力推進功能和衝撞破冰能力，可實現極區原地360°自由轉動，並突破極區20米當年冰冰脊。中船集團七〇八所研究員、“雪龍2”號總設計師吳剛介紹：“在尾部裝了兩個能夠全回轉，就是360度能轉的推進器。它可以產生強大的推力，同時，它也能轉180度，讓船尾變成船頭。這樣在被困住的時候船尾可以進行一定的破冰功能。”



“雪龍2”號船長趙炎平說，這樣操作起來機動性更強，能更得心應手：“它是前面兩個側推，後面是兩個360°回轉的吊艙，通過吊艙和側推這條船可以實現原地掉頭，還可以動力定位，就是給做大洋科考的時候提供更精確的船位。”