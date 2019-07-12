杭州女孩仍下落不明搜救過程存在哪些困難

中評社北京7月12日電／

據中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》報道，近日，杭州9歲女孩被租客帶走事件引發社會關注。警方消息顯示，帶走女孩的兩名租客梁某華、謝某芳已於7月8日0時許在寧波東錢湖一起跳湖自殺。而女孩的市民卡日前在寧波象山海邊的一處涼亭被找到。不過，截至目前，女孩仍然下落不明。



今天（12日），寧波市象山縣有關部門將繼續組織公安、水利、漁業、民間救援隊、志願者及周邊群眾在女孩失蹤區域進行搜索，並進一步完善方案，加大搜尋力度，擴大搜索範圍，全力尋找失聯女孩。那麼，搜尋過程中存在哪些困難？女孩是否還有生還機會？



根據寧波市象山縣政府昨晚（11日）發布的消息，繼7月10日全面搜尋以後，昨天一天，象山繼續組織公安、水利漁業、應急管理、民間救援隊、志願者及周邊群眾等共計500餘名，使用搜救犬、無人機等，分海岸線及陸上兩組進行搜索，並對沿途開展逐人逐戶調查訪問；同時，出動漁政執法船、衝鋒舟、摩托艇、快艇等海上船只10餘艘，攜帶聲呐相關設備在女孩失蹤區域洋面進行全面搜索，範圍由2海里擴大到了20海里。參與此次救援行動的雄鷹戶外救援隊的一名隊員告訴記者，目前搜索過程中最大的困難就是沒有任何有效的關於女孩失蹤地點的信息，“就是說有不確定性。因為目前我們還是無法確定女孩到底是在山上還是下了海，還是走出去了，這個不確定是最大的一個困惑。”



根據公安部兒童失蹤信息緊急發布平台的消息，被租客帶走的女孩名叫章子欣，今年9歲，長發，身高130cm，人微胖，戴眼鏡，於2019年7月7日19點在浙江省寧波市象山縣走失。截至目前（12日上午），女孩的失蹤時間已經超過四天。搜救隊員告訴記者，如果女孩在山上或者陸地上，還有生還的可能。“如果是山上、陸地上，時間的可控性就比較長一點。我們最長一次是四天四夜，在山上找到人還活著。水域的話就很難說，因為如果是溺水事件的話，留給我們時間只有五六分鐘。”



近日，也有網友稱，在鬆蘭山海域發現疑似女孩屍體。象山縣公安局已經組織警力展開調查，對所反映的海域進行搜索，截至目前，未發現漂浮物，並無相關情況。



此外，女孩父母近年來長期分居兩地，父親章軍在天津工作，母親此前在廣東打工，目前在重慶老家。7月8日，也就是女孩徹底失聯的當天，兩人辦理了離婚手續。因為兩名租客來自廣東，離女孩母親打工的地點不算很遠，不少網友猜測此次女孩走失可能與女孩母親有關。對此，警方表示，目前沒有發現孩子母親有涉案嫌疑。女孩母親在接受媒體採訪時也堅稱，自己在7月8日當天並不知道孩子已經失蹤，與兩名租客也素不相識。