嚴行：非洲統一運動的先驅恩克魯瑪

中評社北京7月13日電（作者 嚴行）7月7日非洲聯盟在尼日爾首都尼亞美舉行特別會議，宣佈正式啟動非洲大陸自貿區，除厄立特里亞外，非洲54個經濟體同意共同組成統一的市場，構建包含了12多億人口的全球最大自貿區，自貿區總部將設在加迦納。在談論這件里程碑式的事件時，我不由地想到迦納前總統克瓦米·恩克魯瑪（Francis Nwia Kwame Nkrumah），是他的堅持，在黑非洲第一個爭取到擺脫英國殖民統治、民族解放和國家獨立；是他的宣導，才有了非洲統一組織和現在的非洲聯盟。非盟於2007年7月在他的家鄉舉行第九屆首腦會議上，明確了非盟的終極目標就是要建立“非洲合眾國”。由此可見，他的理想已成為非洲人的奮鬥目標，自貿區的正式啟動，將極大推動非洲一體化進程，是非洲人民用實際行動在向他致敬！



1909年9月21日恩克魯瑪出生於英國殖民地黃金海岸（迦納的舊稱）的一個小鄉村，由於他天資聰穎，思想活躍，學習成績優秀，做鑽石生意的叔父就決定出資把他送到國外去讀書。1935年他到美國林肯大學攻讀經濟學和社會學，後來又在林肯大學神學院、賓夕法尼亞大學學習，1942年先後獲得神學學士和教育學碩士學位，一年後又獲得哲學碩士學位。在美留學期間，他花大量時間系統學習了德國古典哲學家康得、黑格爾、費爾巴哈、馬克思、恩格斯和法國笛卡爾和蘇聯列寧等人的著作，並以“社會主義者”自居，提倡黑人返回非洲和建立“非洲合眾國”的主張，他的初心和使命就是要立志為非洲的完全解放和統一而奮鬥終身。



恩克魯瑪懷著對非洲統一的執著追求，1947年11月應邀回國參加領導反對英國殖民主義的鬥爭，1948年1月任黃金海岸統一大會黨總書記。他走遍全國各地發動群眾，同時整頓黨的組織、發展黨員，使該黨迅速以阿克拉為中心的殖民地區擴大到全國。他一表人才、口才極佳，贏得了“秀仔”的稱號。1948年3月他因支援退伍軍人工人要求工作、增加工資和抵制外國貨被捕，7月獲釋後創辦了“迦納學院”，培養革命骨幹繼續鬥爭。1949年6月他成立“人民大會黨”，並當選為黨主席兼總書記。他主張採取非暴力的鬥爭手段，爭取“立即自治”。1950年他又因發動全國總罷工再次被殖民當局逮捕，數罪並罰被判處三年有期徒刑。



當時法律規定，被判處一年以上的人不得參加選舉，但他認為他被判處三年有期徒刑是數罪並罰，每宗罪都只有一年，並沒有失去參選資格。1951年2月他在獄中報名參加首都地區的選舉，“PG”（監獄畢業生）成了他的桂冠，儼然是個網紅大V，全民的偶像，結果他在獄中竟然贏得了全部23123張選票中的20780票，他的人民大會黨也在議會中獲得38個議席中的34席，得票率都接近90%。很快他被克拉克總督釋放並當上了首席部長，英國總督的私人秘書金髮碧眼女郎愛麗卡·鮑威爾小姐甚至主動跑去當他的私人助理，一干就是十年。他通過非暴力、合法的鬥爭手段，一夜之間完成了人生逆襲。

