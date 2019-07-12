中國上半年外貿增長3.9%

中評社北京7月12日電／海關總署12日發佈數據，今年上半年，中國外貿進出口總值14.67萬億元，比去年同期增長3.9%，其中，電動載人汽車出口增長91.9%，表現亮眼。



新華社報道，數據顯示，上半年，中國出口7.95萬億元，增長6.1%；進口6.72萬億元，增長1.4%；貿易順差1.23萬億元，擴大41.6%。



從進出口品類看，上半年，中國機電產品出口4.63萬億元，增長5.3%，佔中國出口總值的58.2%。其中，便攜式電腦出口增長11.4%；電動載人汽車出口增長91.9%；太陽能電池出口增長57.1%。



從貿易伙伴看，中國對歐盟、東盟和日本等主要貿易伙伴進出口均增長。具體來看，上半年，中國對歐盟進出口總值為2.3萬億元，增長11.2%，佔中國外貿總值的15.7%；中國與東盟貿易總值為1.98萬億元，增長10.5%，佔13.5%；中日貿易總值為1.03萬億元，增長1.7%，佔7%。



數據顯示，中國與“一帶一路”沿線國家外貿發展良好，上半年合計進出口4.24萬億元，增長9.7%，高出外貿整體增速5.8個百分點，佔中國外貿總值的28.9%，比重提升1.5個百分點。其中，中國對俄羅斯、沙特阿拉伯、埃及進出口分別增長11.5%、34%、11%。



數據還顯示，上半年中國民營企業進出口6.12萬億元，增長11%，佔中國進出口總值的41.7%，比去年同期提升2.7個百分點。



海關總署新聞發言人李魁文表示，總的看，上半年中國外貿進出口總體平穩，穩中有進，外貿高質量發展有序推進，同時也面臨一系列挑戰。“但是中國外貿發展長期向好的基本面沒有改變，外貿結構優化、動能轉換加快的趨勢沒有改變。”