初選後有第三勢力？嘉義市長黃敏惠不看好

黃敏惠12日在嘉義市出面接待為黨內初選衝刺的朱立倫。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義7月13日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選民調14日晚上10點截止，針對鴻海創辦人郭台銘指控綠營操作介入，黨籍嘉義市長黃敏惠12日接受中評社訪問表示，人算不如天算，但現在誰要影響誰也沒那麼容易。至於國民黨初選後是否會出現“第三方勢力”？黃敏惠則是態度保留，強調政黨有責任推出最好人選，勿互相比爛、互扯後腿。



參選國民黨2020初選的前黨主席朱立倫，12日抵嘉義市拜票、進行民調最後三天的衝刺；黨籍嘉義市長黃敏惠與朱同框，邀請朱參加了市府主辦的科學教育博覽會、“國民運動中心”的揭幕式，下午還一起去弔唁殉職員警。



曾任國民黨副主席的黃敏惠，黨內人緣好，曾出席韓粉6月在雲林為韓國瑜舉行的造勢大會；在郭台銘參訪嘉義時，她也出面接待；12日，朱立倫到嘉義為初選衝刺，黃敏惠也同框為朱加油打氣，到目前為止，黃並沒有表態支持特定的人選。



前鴻海董事長郭台銘12日受訪時，再指控綠營介入初選使得初選光怪陸離，郭雖強調會走完初選，但“希望促成第三方勢力”的話題，卻引起各界關注。



黃敏惠對綠營介入藍軍初選一事表示，她相信人算不如天算，尤其整個大局當中，再如何斤斤計較、千算萬算，機關算盡，最後只會算到自己而已。她個人也經歷了多次的選舉，再如何的計算，最終還是要合乎中道，合乎人民的期待。



但另一方面，黃敏惠對於綠“灌票”是否影響初選，則有所保留。她說，其實民眾都在看，每一個人手中都一票，“你說現在誰去影響誰？不是那麼容易啦，大家心中自有一把尺。”



至於國民黨初選後是否有可能出現合縱連橫的“第三方勢力”？黃敏惠先是回答“我不認為”，馬上又進一步從兩方面提出看法：



首先，黃敏惠強調，民主政治大家都認同，民主政治也是政黨政治，國民黨責任重大，政黨有責任推出最好的人選來競爭，有良善的競爭，讓“國家”不斷提升，而不是互相比誰爛、互相扯後腿。



其次，黃敏惠以嘉義市歷經無黨及藍綠執政的過程為例指出，嘉義市被喻為“民主聖地”，人民在乎的不是你是藍、綠或者哪一個顏色？在乎的是要有是非，“不管你是哪一派，我們要的是正派；不管你哪個顏色，我們要的是出色。”