深圳街道幹部被批捕4分受賄9人視頻曝光

中評社北京7月12日電／據深圳市檢察院消息，7月11日，深圳市龍崗區人民檢察院以涉嫌受賄罪，依法對深圳市龍崗區總工會原正處級幹部戴海清決定逮捕。



犯罪嫌疑人戴海清身為國家工作人員，利用職務便利，為他人謀取利益，收受他人財物，數額巨大，其行為已涉嫌構成受賄罪。



目前，案件正在審查起訴之中。



據媒體披露，3月10日，“龍崗橫崗街道辦書記受賄”視頻一度引發網友熱議，爆料人發佈的4分鐘視頻中先後出現了9名訪客。



3月11日，龍崗區紀委監委曾發佈情況通報，指有網友在網上匿名檢舉龍崗區街道幹部違紀問題，龍崗區紀委監委已介入調查核實。



7月5日，戴海清被雙開。



通報稱，戴海清向組織提供虛假情況，與他人訂立攻守同盟，對抗組織審查；不按規定報告個人有關事項；收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡等財物，通過向管理服務對象放貸方式獲取不當收益；超計劃生育；利用職權上的便利為他人在業務拓展、工程項目承攬等方面提供幫助，非法收受大額財物，涉嫌受賄犯罪。



“戴海清身為黨員領導幹部，理想信念缺失，違反中央八項規定及實施細則精神，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，違反國家法律法規，構成職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不知敬畏，不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。”





（來源：文匯網）