穩投資下半場火熱開局重大項目批覆已超八千億

中評社北京7月12日電／下半年伊始，從中央到地方，穩投資信號不斷加強。國家發改委7月初密集披露重大項目投資和企業債批覆情況。據統計，今年以來，發改委批覆的重大項目已經超過8000億元，企業債規模也已達數千億元。



值得關注的是，多地更加注重精准發力補短板，以及營造更好的營商環境吸引民間資本。業內預計，下半年多措齊發解資金之困將成為穩投資的關鍵。隨著專項債新規的落地，基建投資將升溫。



下半年開場穩投資信號強烈



日前，北京市發改委發布消息，再次向民營企業發出誠意邀請，集中推介65個重點項目，其中既有便民商業、生態環保、醫療養老等民生項目，也有一大批高精尖產業項目。



數據顯示，今年以來，北京市今年加快重點工程建設，前六個月已完成投資進度的59.8%，項目開工數創歷史新高。北京年初推出的300項市級重點工程中，基礎設施、民生和高精尖項目各100個。從項目進度來看，北京市2月至5月投資完成進度分別為11.3%、19.3%、31.9%、45%，1至6月已達59.8%，完成進度連創歷史新高。值得一提的是，上半年新開工項目數達48個，比去年同期多20個。



北京只是近期各地在投資領域加碼發力、動作頻頻的縮影之一。下半年伊始，從中央到地方穩投資信號不斷加強。



7月初，國家發改委密集披露了重大投資項目批覆的情況。其中，包括批覆西安市城市軌道交通第三期建設規劃（2018年－2024年），總投資為968.5億元；神木—安平煤層氣管道工程（山西—河北段）項目，總投資為41.42億元。此外，國家發改委還在7月初接連披露企業債的批覆情況，7月2、3、4三天披露的核准同意的13只企業債總發行規模近750億元。自6月以來，發改委總計批覆44家企業的發債申請，總規模超過2100億元。從發債的用途來看，很多企業債都用於地下管廊、高速公路等基建項目。