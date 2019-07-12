接地氣！韓國瑜赴岡山、梓官等地視察農損

韓國瑜赴岡山、梓官等地視察農業災損現況。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月12日電（記者 高易伸）近期受到西南氣流及連續降雨影響，高雄市陸續出現農損情況。中國國民黨高雄市長韓國瑜下午趁著天氣放晴之際，赴岡山、梓官等地視察農業災損及農會蔬果集貨場現況。



韓國瑜表示，農民辛苦一段時間就是等收成，但遇到下大雨看到這麼多瓜類壞掉，心裡真的非常難過，農業局統計目前共有115公頃受損，我們已啟動補助政策。除了農損之外，我們的農路受損更嚴重，因為這幾天降雨量很大，包括衫林、田寮、燕巢等地，我們會加強修補，目前吳芳銘局長已完全掌握情況。



韓國瑜表示，鄉間農路攸關農民進出安全，因此我們會採取相關措施。農民朋友靠天吃飯，今天看到這些我們心裡也難過，這麼好的瓜類就不能吃了，多可惜。



農業局表示，目前北高雄燕巢、阿蓮等為香瓜、西瓜主要產區， 近期因連續降雨影響造成水災情況顯現，農業局跟區公所正加緊確認災損，預計下週一要跟改良場、農糧署組成災情確認小組，呈報“中央”爭取救助。



韓國瑜今日戴墨鏡、穿著雨鞋走入岡山區附近的泥濘的瓜田了解瓜農心聲，並聽取農業局簡報，隨後又驅車轉往梓官區農會，實際了解高麗菜滾動倉儲準備情形。



大批媒體原本想問韓有關2020大選的相關問題，但新聞局協調改至視察第二地點梓官區農會，未料韓視察後就直接上車，並未接受媒體聯訪。