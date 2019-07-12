油氣體制改革迎“里程碑”時刻到來

中評社北京7月12日電／近日，國家發展改革委、商務部發布的《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開發限於合資、合作限制，並將於7月30日施行。這意味著，石油天然氣上游勘探開發將向外資和民企敞開大門。



早在今年3月份，國家發展改革委提請全國人大審議的《關於2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》顯示，今年擬放開油氣勘探開採准入限制，積極吸引社會資本加大油氣勘探開採力度。



種種信號表明，石油天然氣行業上游將對外資和民營企業放開，我國油氣體制改革正迎來“里程碑”意義的重要時刻。



開放合作帶來機遇



“真沒想到對外資開放勘探開發來得這麼快。”對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授董秀成坦言，我國油氣勘探開發放開，符合國家油氣體制改革的總體方向和基本原則，是改革的必然趨勢。



此輪油氣體制改革始於2017年。當年5月份，國務院印發了《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》，允許符合准入要求並獲得資質的市場主體參與常規油氣勘探開採。



但長期以來，國內僅有中石油、中石化、中海油、延長石油等少數國有石油公司具有這一資質，其他資本進入石油和天然氣勘探開採存在障礙。



當前，我國油氣體制改革的基本思路是“放開兩頭，管住中間”。兩頭是指油氣上游，即勘探開發和下游煉油化工銷售等，中間則是指油氣運輸、儲備、接收等。