我國網絡下載速率較5年前提升6倍　

中評社北京7月12日電／信息消費時代，對通信基礎設施提出更高要求，也對提速降費有了更大需求。國辦印發《關於加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的指導意見》4年來，從套餐規範到網絡擴容，從取消漫游費到千兆寬帶入戶，網絡提速降費步伐加快，為人們的生產和生活帶來更多便利，也為經濟社會發展注入嶄新活力。



近年來，電信運營商陸續推出多款提速降費“大禮包”，網絡覆蓋越來越廣、網速越來越快、資費越來越低、流量套餐包越來越實惠，降費實實在在，消費明明白白。今年《政府工作報告》提出，2019年中小企業寬帶平均資費再降低15%，移動網絡流量平均資費再降低20%以上。



流量多了，花錢少了



個人用戶：隨時享受上網樂趣



機不離手，手不釋機，已經成為許多人的生活寫照。



廣深高鐵上，劉先生拿著手機津津有味地看著視頻，“長時間坐車，看看視頻、新聞打發時間，不用再擔心流量不夠用了。”



劉先生可以隨時享受網絡樂趣，得益於網絡提速降費，“以前網絡不穩定，流量又貴，手機上網只能看看文字，還要算著流量使用，一不小心就超過預算。哪像現在，圖像、視頻隨便看，又快，又不貴。”為方便觀看視頻，劉先生還專門買了視頻網站的專屬流量包。



對像劉先生這樣經常在外奔波的人來說，另一個“實惠”的變化，就是自2018年7月1日起，三大運營商取消國內手機流量漫游費，手機用戶的省內通用流量升級為國內流量（不含港澳台流量）。