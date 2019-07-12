國資劃轉社保基金全面推開　約六億元

中評社北京7月12日電／降低社保費率是減輕企業負擔、激發市場主體活力的重要舉措，而如何保證社保資金可持續性，確保民眾老有所養，同樣是人們所關心的問題。7月10日，國務院召開常務會議，決定全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金。對此，今日本報從多角度推出相關的採訪和解讀。



記者 包興安



7月10日召開的國務院常務會議表示，為增強社保基金可持續性，進一步夯實養老社會保障制度基礎，決定今年全面推開將中央和地方國有及國有控股大中型企業和金融機構的10%國有股權，劃轉至社保基金會和地方相關承接主體，並作為財務投資者，依照規定享有收益權等權利。



中國財政預算績效專委會副主任委員張依群對《證券日報》記者表示，劃轉部分國有資本，一方面可以大幅度充實社保基金資本總量，抵消之前因降低社保基金繳費比例所形成的虧空；另一方面，隨著國有資本劃轉工作推進和社保基金總量增加，社保基金的運營安全和支付能力將得到極大保障，養老金的歷史欠賬將得到適當彌補，等於應對我國面臨的快速老齡化問題又多了一個保障措施和殺手鐧。



2017年11月份，國務院印發《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》，提出了國資劃轉社保基金的時間表和路線圖。第一步，2017年選擇部分中央企業和部分省份開展試點。中央企業包括國務院國資委監管的中央管理企業3至5家、中央金融機構2家。試點省份的劃轉工作由有關省（區、市）人民政府具體組織實施。第二步，在總結試點經驗的基礎上，2018年及以後，分批劃轉其他符合條件的中央管理企業、中央行政事業單位所辦企業以及中央金融機構的國有股權，盡快完成劃轉工作。



但總體看，這項工作推進速度不快。6月26日，審計署審計長胡澤君受國務院委托向全國人大常委會作2018年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告時表示，截至2019年3月底，已劃轉23戶央企國有股權1132億元充實社保基金，不到擬劃轉國有股權的10%，地方也僅有安徽、雲南、新疆、四川4省份啟動劃轉工作。