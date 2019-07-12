駐證監會紀檢監察組集體約談發行部領導班子

中評社北京7月12日電／駐證監會紀檢監察組在“不忘初心、牢記使命”主題教育中，針對證監會證券發行審批領域問題多發的實際情況，近期集體約談證監會發行部領導班子及相關處室負責人，就加強發行部黨風廉政建設、強化證券發行審批權力運行的監督制約提出明確要求。



駐證監會紀檢監察組在集體約談時指出，證券發行審批是證監會重要的公權力，受到社會各方高度關注，作為這項工作的具體負責部門，證監會發行部是否能夠始終牢記證監會的職責使命，真正做到心中有黨、心中有國、心中有民、心中有責、心中有戒，直接關係到黨中央重大決策部署是否能夠在證監會系統得到貫徹落實，關係到廣大投資者的切身利益，關係到黨和政府在廣大人民群眾心目中的形象。近年來證監會發行審批領域系列案件，暴露了管黨治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭中存在的突出短板，在社會上造成惡劣的影響，嚴重損害了證監會的監管公信力，必須下大力氣予以解決。發行部全體黨員幹部要深刻理解證券發行審批領域圍獵與反圍獵鬥爭的嚴峻形勢，不斷提高政治站位，切實增強危機感、責任感、使命感。



結合主題教育，駐證監會紀檢監察組向證監會發行部領導班子提出具體要求：要通過主題教育，在結合上下功夫，清醒認識資本市場發行監管工作承載的國家使命，解決好服務誰、服從誰的問題，確保在提高站位、深化認識和知行合一上取得實效，確保黨中央重大決策部署在發行監管工作中落實到位，把好市場“入口關”。要在檢視問題和整改提高上狠下功夫，從過去發行領域腐敗案件中深刻汲取教訓，深入剖析反面典型案件，認真反思問題發生的根源，不斷提高審核工作的透明度，把公權力時刻置於監督之下，正確對待監督，自覺歡迎監督，主動接受監督。要建立公開透明的監管規則和監管標準，用公平監管促進公平競爭的要求，以更大的力度推進公開透明，杜絕“口袋政策”。要把“一崗雙責”落到實處，加強對幹部的教育管理，通過主題教育，做好深入細致的日常教育提醒，不斷築牢幹部職工理想信念宗旨高線和廉潔自律的底線，營造風清氣正的環境，提高社會公信。



駐證監會紀檢監察組主要負責人表示，駐證監會紀檢監察組將按照主題教育要求，堅持刀刃向內，帶頭嚴格要求自己，不為任何企業和個人通過任何形式干預、影響上市審批工作，同時就發行審批說情登記備案制度執行情況進行重點監督。駐證監會紀檢監察組將從政治監督的高度，聚焦發行審核公權力運行，在內部監督高頻覆蓋的同時，與有關方面建立全方位的監督協調配合機制，有效切斷外部圍獵的鏈條，共同打贏證券發行審批領域反圍獵的鬥爭。（



（來源：中央紀委國家監委網站）