中評關注：學者熱議習近平外交思想世界意義

研討會現場（中評社 李娜攝） 中評社北京7月13日電（記者 李娜 海涵）7月11日，中共中央對外聯絡部與光明日報社在北京萬壽賓館聯合舉辦習近平外交思想理論研討會，在“習近平外交思想的時代特征與世界意義”的分議題討論中，與會學者普遍認為，習近平外交思想既是當代國際關係理念的突出創新成果，也是中國向全人類貢獻的重要思想公共產品。我們要以習近平外交思想為指引，積極推動構建新型國際關係，攜手打造人類命運共同體，不斷開創中國特色大國外交新局面。



中國人民大學國際關係學院副院長方長平認為習近平外交思想體現了進步性、公正性、現實性和系統性。其站在構建人類命運共同體的高度上，順應時代發展潮流，充分維護發展中國家的正當權益，把中國的根本利益與各國的共同利益結合起來，推動構建新型國際關係。習近平外交思想強調自我發展和世界繁榮的辯證統一，這在很大程度上超越了傳統的外交理論與實踐，契合了當今世界發展所需。



南開大學全球問題研究所所長吳志成認為，習近平外交思想深化了黨對新型大國外交的規律性認識，謀劃了新時代中國特色大國外交的宏偉藍圖，從而為新時達中國外交工作的創新發展提供了根本遵循和行動指南。他認為習近平外交思想的世界意義一是譜寫了馬克思主義外交理論的新篇章；二是為開創世界社會主義事業新局面取其擔當。他強調，中國致力於構建人類命運共同體，順應世界命運應由各國共同掌握、國際規則應由各國共同書寫、全球事務應由各國共同治理的時代呼喚與人民期待。



復旦大學國際關係與公共事務學院教授蘇長和在研討會上表示，習近平外交思想，代表的是一個社會主義大國對當今人類共同關注的重大問題給出的判斷和回答，是在中國與世界關係進入新的發展階段、面對新的亟需回答的重大問題背景下形成的。學習習近平外交思想，既要看到它回答了哪些困惑與問題，還要看到它為解決這些問題推出了哪些可行的方案和做法。例如，共建“一帶一路”是實現共同發展、互利合作、新型經濟全球化、地區命運共同體、地區治理等需求的最佳方案；人文外交是為新時代中國特色大國外交增添人文內涵與文化情懷的全新設計。



中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文表示，面對百年未有之大變局，中國積極參與並推動全球治理體系變革。這更像是一場新時代的新長征，我們必須以習近平外交思想為指引，保持戰略自信與戰略定力。



據悉，習近平外交思想理論研討會由中共中央對外聯絡部與光明日報社共同舉辦。研討會召開於習近平外交思想在對外工作中的指導地位確立一周年之際，舉行於國際環境複雜變幻、大國關係備受考驗之時，受到了學者們的高度關注。科學內涵與理論體系、哲學基礎與文化淵源、時代特征與世界意義……與會者從不同角度條分縷析、深入挖掘，對習近平外交思想有了更加深刻的認識，也對在這一重要思想指導下擴大中國“朋友圈”、構建人類命運共同體有了更深期待、更強信心。





