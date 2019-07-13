蘇長和：習外交思想回答人類共同關注的難題

復旦大學國際關係與公共事務學院教授蘇長和（中評社 海涵攝） 中評社北京7月12日電（記者 海涵 李娜）中央外事工作會議確立習近平外交思想在對外工作中的指導地位一周年、全黨正在深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育之際，中共中央對外聯絡部、光明日報社於11日在京聯合舉辦習近平外交思想理論研討會。來自高校、智庫、研究機構的近百位專家學者共聚一堂，就習近平外交思想進行交流研討，推動學習宣傳貫徹習近平外交思想往深裡走、往心裡走、往實裡走。



復旦大學國際關係與公共事務學院教授蘇長和在研討會上表示，習近平外交思想，代表的是一個社會主義大國對當今人類共同關注的重大問題給出的判斷和回答，是在中國與世界關係進入新的發展階段、面對新的亟需回答的重大問題背景下形成的。學習習近平外交思想，既要看到它回答了哪些困惑與問題，還要看到它為解決這些問題推出了哪些可行的方案和做法。



蘇長和認為，在中國構建新型大國外交關係的發展方向、具體內容方面，習近平外交思想給出了答案。例如，中國是走國強必霸的西方老路，還是走和平共處、和平發展的新路？是搞排他性經濟集團和經濟勢力範圍，還是通過互惠互利、合作共贏來發展經濟？是對現有國際體系推倒重來，還是通過做大增量的方式加以完善？是走對抗式、軍事結盟的排他安全道路，還是走結伴不結盟的新型安全道路？是走輸出道路模式的西方老路，還是走治國理政經驗交流互鑒的新路？是搞文化殖民主義，還是堅持對外交流、增強國際互信？等等。



蘇長和指出，習近平外交思想對於上述重大問題的回答是堅定的、明確的、清晰的。這是習近平外交思想的時代價值和世界意義所在。學習習近平外交思想，既要看到它回答了哪些困惑與問題，還要看到它為解決這些問題推出了哪些可行的方案和做法。例如，共建“一帶一路”是實現共同發展、互利合作、新型經濟全球化、地區命運共同體、地區治理等需求的最佳方案；人文外交是為新時代中國特色大國外交增添人文內涵與文化情懷的全新設計；結伴不結盟是針對結盟對抗老路，阻止世界重回冷戰時代的中國立場、中國方案。



據悉，習近平外交思想理論研討會，這場由中共中央對外聯絡部與光明日報社共同舉辦的會議，召開於習近平外交思想在對外工作中的指導地位確立一周年之際，舉行於國際環境複雜變幻、大國關係備受考驗之時，受到了學者們的高度關注。科學內涵與理論體系、哲學基礎與文化淵源、時代特征與世界意義……與會者從不同角度條分縷析、深入挖掘，對習近平外交思想有了更加深刻的認識，也對在這一重要思想指導下擴大中國“朋友圈”、構建人類命運共同體有了更深期待、更強信心。

