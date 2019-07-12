最寬漢江大橋開始上部結構施工

中評社香港7月12日電／主跨408米的武漢江漢七橋12日開始吊裝鋼橋面板，這標誌漢江上最寬的大橋全面進入上部結構施工階段。



漢江是長江最大的支流。由中鐵大橋局承建的武漢江漢七橋是一座鋼桁拱橋，全長約2.754千米，主橋長672米。大橋主跨長度408米，僅次於552米的重慶朝天門長江大橋，位居國內同類橋樑第二。



新華社報道，中鐵大橋局江漢七橋項目部總工程師劉生奇介紹，大橋預留雙向8車道空間，橋面寬達52.5米，成為漢江上最寬的大橋。結合橋樑建設需要，江漢七橋在國內首次應用我國最新研製、世界領先的Q690qE橋樑鋼，屈服強度達690兆帕，達到提升橋面強度，減少鋼材用量等目的。



作為武漢市重要飲用水源地，漢江環保要求高，且大橋需跨越漢江河道急彎處和軌道交通線，施工環境複雜，施工精度要求高。為此施工方採取新結構形式，主橋上部結構採用三跨連續中承式鋼桁拱橋，拱肋間設置菱形平聯和橫撐，便於施工優化，實現大橋與當地人文自然環境相融合。



江漢七橋是武漢市第七座跨漢江通道。這座大橋建成後，將把武漢礄口、江漢、東西湖、漢陽和沌口五個城區工業園區域進一步有機連接起來，促進漢口漢陽一體化發展，同時有效分流武漢二環線過漢江車流壓力。