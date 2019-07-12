高雄一律師籲郭台銘退黨結盟柯文哲參選

知名律師洪條根。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月12日電（記者 蔣繼平）曾擔任中國國民黨高雄市長候選人楊秋興競選總部律師團召集人的知名律師洪條根，政治立場偏藍且大砲性格的他，今天公開呼籲前鴻海董事長郭台銘退黨，結合無黨籍的台北市長柯文哲參選2020，認為郭柯二人聯手有機會贏2020。



72歲的洪條根，1989年因不滿國民黨時代的李登輝，憤而退黨，政治立場偏藍。洪條根曾當過國民黨高雄市長候選人楊秋興委任律師，今年4月17日也曾公開呼籲高雄市長韓國瑜棄選2020，並支持郭台銘代表國民黨參選2020。



大砲性格鮮明的洪條根，早在2014年就曾發表3千多字的公開信，列出馬英九的“6大過”勸馬英九辭去“總統”職位及國民黨主席，2015年也曾寫2000字公開信勸前“立法院長”王金平裸退留下優美身影，讓人印象深刻。



洪條根12日公開表示，國民黨初選制度完全為韓國瑜而設，郭台銘從4月重新入黨，參選至今不足3個月，倉促成軍，有如新兵訓練未結束，就立即投入戰場，這樣如何應戰？如果郭退黨參選，至少還有6個月時間足以應對。



洪條根除了呼籲郭台銘應該在15日公布民調結果前退黨，未來如果聯合柯P選2020，可以吸收中間選民、經濟選民、知識選民、討厭藍綠兩黨選民，非常具有吸引力，有機會搶下4成選票。