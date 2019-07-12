中評鏡頭：韓國瑜視察蔬菜集貨場　農友打氣

農友見到韓國瑜也紛紛為他加油打氣。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月12日電（記者 高易伸）因應連日豪雨及可能的菜價波動，中國國民黨高雄市長韓國瑜今天下午赴梓官區蔬菜集貨場視察，實際了解大型冷藏滾動式倉儲的整備情況。現場不少農友見韓也紛紛為他加油打氣，現場更有農友體貼說，外面氣溫那麼熱，倉儲裡面溫度這麼低（約攝氏3度），這樣韓市長會感冒的！



韓國瑜下午赴岡山視察瓜田災損並赴梓官蔬菜專區了解滾動倉儲整備情形，國民黨高雄市議員宋立彬、方信淵，民進黨議員黃秋媖等人陪同。韓國瑜強調，台灣的高麗菜是最好吃的，就算國外進口的也比不上台灣種的。另外對於這次大雨造成的農損，也指示各局處協助農民補償。



韓現場視察蔬果專區的冷凍倉儲，了解現在藏甘藍菜（高麗菜）70公噸、紅蘿蔔20公噸，在市場價格波動時，都會配合農糧署釋出以協助穩定市場。此外，受到6、7月連續豪雨影響影響，降雨導致土壤飽和影響農路路基及擋土牆損壞，也影響農作物運輸。



韓國瑜說，工程已達94件，總計新台幣2億零800萬元，農民朋友遇有農路損壞情形，可以就近向當地區公所提報，市府將派員進行勘查，以利辦理搶修及復建作業。



另外，面對汛期即將來臨，韓也指示農業局將密切注意有關災情，倘有災情顯現，將於第一時間組成勘災小組，倘受災率達到標準，將爭取現金救助，以協助農民復耕，減少損失。



韓國瑜視察梓官地區蔬果專區時，吸引不少農友圍觀，或希望跟韓市長合影，韓在可能的情況下也盡量滿足市民需求。



原本規劃媒體要在這個地點進行聯訪，但韓視察完畢後便跳上座車離開。