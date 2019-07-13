馬娟娟：閩台工藝品交融史是陸海文化交融史

閩南古厝（中評社圖片） 中評社北京7月12日電（記者 張爽）華僑大學文學院馬娟娟在第七屆“兩岸文教發展論壇”上發表觀點稱，當代中國倡導的“一帶一路”是大陸與海洋的全方位、立體化融通。閩台工藝品交融的歷史，就是陸海文化交融的歷史。未來閩南，將在“一帶一路”國策的引領下，以傳統技藝為核心，以大陸傳統文化為載體，以海洋文化的開拓精神，給世界帶來東方的工藝，東方的工匠精神。



馬娟娟表示，海洋文化與大陸文化不是簡單的二元對立關係，中原大陸文化的內在傳播形成了閩南工藝文化物質實用性和傳統審美特性，也使閩台工藝文化呈現同宗同源的特性，而開放的海洋文化形成閩南工藝文化注重的海洋性格，成為中國海上絲綢之路上最重要的物質傳播媒介之一，在台灣、東南亞乃至世界範圍內得到傳承和發展，實現多元文化的融合。



“一千年多年的閩南工藝品發展史，是閩南人博收並蓄、不斷吸納多元文化的文化融合史，是一個用商業催生的日用品和藝術品的融合史，是一個根植閩南本土與融合北方技藝的技藝融合史，是一個兼收並蓄的海洋性格與傳統的農耕文明性格的融合史，這樣的大融合，通過時間的淬煉，迸發在閩南這麼一個小小的金三角地帶，催生了影響世界工藝品的東方品牌。”



馬娟娟認為，閩台兩地的文化血脈，不僅通過語言、文化、習俗等脈絡進行相連，也通過相通審美取向的工藝和建築相連。閩台兩地民間工藝受地理環境、生活方式、在地文化的影響，早期面地區人民移居台灣，閩台兩地文化一母同胞、一脈相承。台灣通用閩南語、宗教信仰、生活習慣、民俗活動大多與閩南地區相類似，宗教信仰上，絕大多數神靈本就是福建地方神靈，如聖母媽祖、保生大帝等。兩岸文化的融合，使閩台工藝之間存在相互傳承、共同發展的親密關係，並又各具濃鬱的地域性文化特點，但其精神層面的生產，在外在的形式和內在的理念方面都是中國傳統文化。

