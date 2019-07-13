大數據專家謝一平：韓粉強韓國瑜會通過初選

謝一平認為，依照目前趨勢，韓國瑜會以誤差範圍外通過初選。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月13日電（記者 洪德諭）中國國民黨預計將於15日公布2020初選民調結果。大數據專家、思維策略共同創辦人謝一平接受中評社訪問分析，鴻海前董事長郭台銘在民調開始前的自主影響力跟高雄市長韓國瑜幾乎打平，不過韓粉在最後階段產生危機意識開始動員使韓的影響力回升，且韓粉死忠行動力高，願意留在家中顧電話，依照這個趨勢，韓將會以誤差範圍之外通過初選。



謝一平，中興大學資訊科學與工程學研究所博士，現為思維策略共同創辦人、台灣地方民代公益論壇副秘書長，過去曾擔任過自由選舉觀察協會成員。



思維策略是透過網路輿情聲量的蒐集，與分析過去的投票行為，透過大數據科學化的方式，看出候選人現況的優、劣勢，並從數據中找出產生優、劣勢的蛛絲馬跡，讓候選人可以迎頭趕上，或是更加確保優勢。



國民黨於8日至14日進行2020初選民調，預計將會在15日公布初選結果。謝一平分析，從數據來看，郭台銘雖然起步比較慢，但民調開始前一個月自主影響力非常有起色，甚至到民調開始之前已經與韓國瑜接近平手，不過民調周韓國瑜又追了上來，依照這樣的趨勢，韓國瑜會勝出，並已超過誤差範圍通過民調。



謝一平進一步解釋，郭台銘自主影響力不斷上升，原因在於廣告、拜票電話曝光做得很足，急起直追的原因則是，郭台銘0到6歲“國家”養的政策有很大的加分，從粉絲專頁人數33萬到提出後當周粉絲瞬間增加5萬來到38萬即可看出，此外郭台銘與旺旺集團創辦人蔡衍明對罵反紅媒，使得郭台銘在社群網友心中的形象有所翻轉，也是急起直追因素。



謝一平說，在郭台銘急起直追之際，韓國瑜的負面新聞多，韓粉偏向不表態，同時三次政見發表會，只有第一次講“塞子、棋子”引發討論，後面兩次沒有亮點、口號，要呈現出影響力，必須要有載體能夠承載粉絲的行為，什麼都沒做就沒有影響力。



不過，謝一平指出，在民調關鍵時刻，韓粉出現危機感展開動員，使得韓的自主影響力又上升，此外韓粉死忠行動力高會願意留在家裡顧電話，依照這樣的趨勢，韓會已超過誤差範圍通過民調。



在這次選舉中，韓國瑜採用造勢的方式，郭台銘則是主打廣告宣傳，分析兩種選舉方式，謝一平指出，造勢、廣告宣傳對於候選人都有幫助，沒有哪個優哪個劣，造勢動員有轉化為投票的優勢，網路則有訊息傳播快的優勢，但兩者是相輔相成，像是陸軍動員得靠空軍串聯，成果也可透過空軍發散到更多人，主要就是看候選人的人格特質與選區特性。



謝一平說，韓國瑜已經選過高雄市長，累積一定的粉絲可以選擇辦造勢，郭台銘起步較晚，為了說明從鴻海董事長到“總統”候選人的身分轉換，透過網路空軍達到快速散播的目的。

