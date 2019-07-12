最新民調：仿國民黨初選民調韓領先郭12趴

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台北7月12日電／網媒匯流新聞網今天公布最新民調，本次民調仿國民黨2020初選民調，完成3000份有效樣本，採甲、乙卷，其中甲卷互比題型放對比題型前，乙卷對比題型放互比題型前，甲、乙卷各完成各1500份樣本，並採用符合國民黨初選規範的“戶中抽樣”進行調查。合併依據國民黨計分規則計算分數後，中國國民黨高雄市長韓國瑜獲得了39.691%的支持度，前鴻海董事長郭台銘郭台銘獲得了27.404%的支持度；韓國瑜領先郭台銘12.287個百分點，與上週的調查相比，韓國瑜支持度領先增加了3.923個百分點。



民調顯示，在佔了85%的對比題型上，韓國瑜對比蔡英文、無黨籍台北市長柯文哲分別獲得了韓46.0%、蔡20.6%與柯20.9%，另12.5%無意見。和上次調查相比，在韓、蔡、柯三人對比中，韓國瑜的支持度持續增加4.3個百分點、蔡英文的支持度減少0.9個百分點、柯文哲的支持度減少2.9個百分點。



在郭台銘對比題上，郭台銘對比蔡英文、柯文哲分別獲得了郭31.6%、蔡18.1%與柯17.7%，另32.6%無意見。和上次調查相比，在郭、蔡、柯三人對比中，郭台銘的支持度增加0.5個百分點、蔡英文的支持度減少2.9個百分點、柯文哲的支持度減少4.1個百分點。



在前主席朱立倫對比題上，朱立倫對比蔡英文、柯文哲分別獲得了朱24.4%、蔡19.8%與柯23.1%，另32.7%無意見。和上次調查相比，在朱、蔡、柯三人對比中，朱立倫的支持度減少2.7個百分點、蔡英文的支持度減少1.1個百分點、柯文哲的支持度減少2.5個百分點。



民調指出，至於前台北縣長周錫瑋與孫文學校總校長張亞中，則分別獲得11.3和7.4個百分點，支持率仍偏低。



至於在佔了15%的黨內互比上，本次調查在五人互比上，韓國瑜獲得了40.9%民調居首，其次是郭台銘的29.0%，朱立倫獲得13.3%排第三，周錫瑋與張亞中分獲0.7%與0.9%，另15.2%無意見。相較於上次調查，在互比題中，韓國瑜支持度增加6.6個百分點，郭台銘支持度減少0.5個百分點，朱立倫支持度減少1.6個百分點。



民調分析指出，合併計算對比題型85%，互比題型15%，計分結果顯示，韓國瑜仍以39.691%居首，其次則是郭台銘的27.404%，再其次則是朱立倫的19.511%，周錫瑋8.056%，與張亞中的5.337%；韓國瑜領先郭台銘12.287個百分點。和上次調查相比，合併計算對比題型85%，互比題型15%，韓國瑜的支持度增加4.108個百分點，郭台銘的支持度增加0.185個百分點。而韓國瑜領先郭台銘的幅度持續增加，相較於上次調查，領先增加了3.923個百分點。



民調結果顯示，從對比題型來看，若由韓國瑜代表國民黨參選，國民黨的支持者中有75.8%會支持韓國瑜，若是由郭台銘代表國民黨，則國民黨的支持者僅有42.6%會支持郭台銘，若是由朱立倫代表國民黨，則國民黨的支持者僅有38.0%會支持朱立倫，由此可知，國民黨內“非韓不投”仍是由韓國瑜得以獲勝的關鍵，並且將在本週民調結束後，贏得國民黨初選。



本次民調，委託趨勢民意調查公司執行，調查對象為戶籍在台閩地區22個縣市，年滿20歲的一般民眾；調查採用家戶電話調查隨機抽樣，接通電話後再進行“戶中抽樣”；調查於7月8-11日晚間進行，共分甲、乙兩卷，甲卷完成1500份有效樣本，乙卷也完成1500份有效樣本，總計完成3,000份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.79個百分點，調查結果依據“內政部”最新人口資料，進行性別、年齡、教育程度與戶籍地加權。