中評關注：郭台銘打哀兵牌有兩個用意

隨著初選民調倒數，郭台銘頻打哀兵牌。（中評社資料照） 中評社台北7月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨8日開始進行為期7天的2020初選民調，預計15日早上公布結果，爭取提名的鴻海創辦人郭台銘在倒數階段，卻給外界感受到他失去了過往的霸氣，使出哀兵政策，除了在電視專訪時向競爭對手高雄市長韓國瑜喊話“就算大哥拜託你！”，也一直釋出他有可能因外力干擾而輸掉初選的訊號。



郭台銘這樣的方式可能有兩個用意，除了希望用選情告急呼喚支持者在家守電話外，另一用意，也是在鋪陳其對此次民調的不滿悲憤情緒，有了這樣的基礎後，其初選後的下一步會有更多選項可走。



郭台銘一向給外界霸氣總裁形象，自從投入國民黨2020初選後，霸氣收起了不少，多了幾分親和力，但在很多議題和政策上，他仍顯得自信十足，常強調自己是適合的領導人。



但隨著國民黨初選民調8日開始作業，郭台銘的自信似乎隨著時間在減少，據了解，主因是郭陣營依據派出的民調觀察員回報，在每天於民調公司現場監聽訪問電話中，真的很多受訪者一接起電話就是講唯一支持韓國瑜，讓郭陣營評估，最終民調結果恐怕非常難看。



而這樣的狀況似乎使得郭台銘也急了，前幾日他先頻頻炮轟國民黨中央，質疑民調有外力的干擾，綠營要灌票給韓國瑜，挑比較好打的人等等。還擺出哀兵姿態，向韓國瑜喊話，希望韓在高雄能做好做滿，只要他當選“高雄要什麼，我給他什麼”，並要韓好好思考，“就算大哥拜託你！”將發球權丟回給韓國瑜。



12日郭台銘又說不會離開台灣政治圈，要拉抬第三方的勢力，來推動台灣的經濟、科技政策。



可以預見，15日國民黨初選民調結果公布後，如果郭台銘輸了，想必郭要發表的參選感言絕對不會太好聽，到時候回復霸氣的郭台銘，會做什麼樣的決定，可能就決定了國民黨2020的勝敗。