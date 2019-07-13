粉絲政治？謝一平解讀韓粉與郭粉的特質

謝一平表示，韓粉死忠攻擊性高，郭粉較理性。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月13日電（記者 洪德諭）在國民黨2020初選，形成韓粉、郭粉兩股勢力。大數據專家、思維策略共同創辦人謝一平接受中評社訪問分析，韓粉死忠但有攻擊性強的隱憂，郭粉則較理性；若一方勝出，謝說，郭粉理性會以大局為重，韓粉中雖有“非韓不投”的聲浪，不過網路上會有蓋版效用，隨著韓的新聞減少，將有機會被改變。



謝一平，中興大學資訊科學與工程學研究所博士，現為思維策略共同創辦人、台灣地方民代公益論壇副秘書長，過去曾擔任過自由選舉觀察協會成員。



國民黨8日至14日進行2020初選民調，預計15日將公布結果。這次初選鴻海前董事長郭台銘與高雄市長競爭激烈，也形成郭粉、韓粉兩股勢力。



分析韓粉，謝一平指出，韓國瑜很會喊口號、很有魅力，經營的方式比較類似直銷、宗教的方式，因此韓粉的光譜上比較極端，從目前的數據來看，韓粉不太會漲和跌已幾近飽和，收編的差不多，可看出韓粉很死忠，從造勢就可看出，韓粉願意跟著韓國瑜跑來跑去。



不過，謝一平說，依目前數據，韓國瑜很難吸引更多的粉絲，因此若韓國瑜通過民調出線，接下來必須至少在泛藍的部分，原來是挺郭台銘、朱立倫或是不這麼極端的，要讓他們可以接受。



謝一平指出，韓國瑜粉絲也有一個特性，就是排他性很強，在英粉、賴粉、郭粉、柯粉當中，最有攻擊性的就是韓粉，像是柯粉如同韓粉會替柯文哲做政策辯護，但不會看到柯粉去哪個人的粉絲團把它灌爆，顯現韓粉的攻擊性很強，未來若出線得關注是否出現扯後腿的情況。



至於郭粉，謝一平分析，郭粉與韓粉相比並沒有鮮明的特性，主要被郭的政策、理念圈粉。



在選舉期間，有韓粉拋出“非韓不投”的想法，謝一平認為，到投票還有半年，若郭勝只要營造一個團結可以贏的勢，相信韓粉不會不投，此外網路上有蓋版效用，若郭出線，基本上新聞都是報2020大選，除非高雄有重大事情，韓的新聞將會被壓縮，若這時郭打得漂亮展現值得支持，加上韓粉接觸韓的新聞變少，接觸郭的新聞變多下，除非有強烈的既定印象或是意識形態，時間一拉長將有機會被改變，是否還會堅持非韓不投？



若是韓勝出，謝一平則說，郭粉相對於韓粉理性，會以大局為重，比較不會讓人擔心分裂的狀況，



謝一平也提到，不要忘記還有“副總統”的人選可以做運用，假設郭台銘選上了，郭副手可不可以找韓國瑜？“連戰都“副總統”兼“行政院長”了”，“副總統”也能兼高雄市長。