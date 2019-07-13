侯佳齡：提名人與黨步調能否一致比較麻煩

侯佳齡。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月13日電（記者 黃文杰）中國國民黨中常委侯佳齡接受中評社訪問表示，黨內初選結果將在15日公布，就會確定誰代表國民黨參選2020，她認為不會發生“換柱”事件，倒是黨2020提名人，如何跟黨的步調一致？才比較麻煩，黨提名人可能不甩黨中央，黨若要掌握黨提名人，取決於黨可以提供多少資源。



侯佳齡，台北市立大學運動教育研究所碩士，曾任桃園縣政府縣政顧問、中國國民黨第 17、18、19全黨代表，國民黨青工總會副總會長、桃園縣青工總會總會長，現任國民黨中常委、國民黨中央委員等重要職務，



國民黨初選五人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，8日至14日進行電話民調，15日公布結果。



中評社問，怎樣看郭台銘不斷砲打黨中央，還嗆中常委不要當歷史罪人？



侯佳齡說，這次初選確實看到不少火花，也是歷屆“總統”提名過程不曾見過，況且這次多達五人參選，又開放給所有選民透過電話民調來決定，參選人為了勝選，當然要力求表現，她認為這些“風波”都會過去，國民黨2020沒有贏，初選誰勝，都沒有用。



中評社問，退出初選的前“立法院長”王金平，不斷釋放出，如果初選勝出的人，聲勢開始下跌，就有可能發生二次換柱事件？



侯佳齡分析，上次“換柱”風波，她也擔任中常委，清楚知道黨面臨抉擇困難，因為洪秀柱民調確實下滑，但是這次初選不同，首先，洪只有一人登記、一人參選，這次有五人登記參選，最終產生一人，合法性不容置疑，況且“換柱”經過一段時間討論才送全代會，這次初選出爐，7月28日召開全代會，全代會通過誰就提名誰，“換柱”不會重演。



中評社問，黨主席吳敦義未參加此次2020初選，全代會提議刪除“‘總統’兼任黨主席”條款，被外界視為是吳敦義的黨主席保衛戰？



侯佳齡說，正因為吳沒有參加初選，但是吳又是民選主席，本身就有任期制，確實需要受到保障，差別在於若國民黨明年贏得大選，重返執政，會遇到“總統”與“黨主席”不同人的尷尬期，要不要兼任黨主席？也就是要不要黨政合一，各有利弊，最不樂見是“總統”與“黨主席”不同調與摩擦，“總統”確實可以不甩黨主席，全代會要未雨綢繆。



中評社問，吳敦義要不要納入不分區名單？方便協同作戰？



侯佳齡告訴中評社，這跟“兼任黨主席”問題一樣，都可能碰到黨2020提名人與黨機器不同調，尤其黨主席又當“立法委員”，角色該怎樣定位？她正向思考認為，會有這些提案或建議，主還是不忍心吳在主席任期結束，沒有任何職務，畢竟過去為國民黨奉獻這麼多，基於好意設法替吳來找出路。



她說，初選民調公布，接下來除了黨內團結，避免分裂，國民黨也要積極開始籌募選舉經費與資源，給予“總統”與“立委”提名人相關協助，搭配各地黨務系統，如果黨沒有資源，黨提名人確實可能不甩黨中央。



被問到如果初選是韓國瑜出線，韓粉動員能力強過黨務系統，會不會也是國民黨的危機？



侯佳齡指出，挺韓國瑜的韓粉未必全都是國民黨員，很多都是中間選民，國民黨真的要重返執政，光靠韓粉也不夠，一定要黨務系統與競選團隊的搭配，這是初選結束之後，下一階段要面臨嚴肅課題，國民黨高層真的必須要提早做因應。