中評關注：上半年外交怎體現習外交思想？

中聯部研究室主任欒建章（中評社 海涵攝） 中評社北京7月13日電（記者 海涵 李娜）去年（2018年）6月22日至23日，中央外事工作會議在北京召開。會議全面總結了黨的十八大以來中國對外工作取得的歷史性成就，回答了新時代如何做好對外工作的重大理論和實踐問題。這次會議最重要的成果是確立了習近平外交思想的指導地位，為不斷推進中國特色大國外交提供了根本遵循和行動指南。



在習近平外交思想確立一周年之際，2019年也已步入下半年。在2019年上半年中國的諸多外交活動中，習近平外交思想是如何得到體現的呢？



中聯部研究室主任欒建章日前在習近平外交思想理論研討會上接受採訪時表示，習近平外交思想的核心是構建人類命運共同體。今年（2019年）以來，中國的外交在去年的基礎上不斷地向前推進。中國舉辦了包括第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、2019年中國北京世界園藝博覽會、亞洲文明對話會在內的三場主場外交。其中，共建“一帶一路”是構建人類命運共同體在實踐層面的表現。



欒建章說，除了主場外交之外，習近平總書記在2019年上半年多次出訪。在這些出訪活動中，習近平總書記多次提到全球治理，表現出了對全球治理的重視。此外，中國也重視新型國際關係的推進，這其中包括中國和美國的關係、和日本的關係、和朝鮮的關係。引領全球治理體系變革和構建新型國際關係也都是構建人類命運共同體的重要實踐。

欒建章指出，無論是共建“一帶一路”還是全球治理觀，亦或是構建新型國際關係，其中都明確體現了“共商、共建、共享”的原則。這一原則深深根植於中國文化，可以說是中國為世界貢獻的思想公共產品。

