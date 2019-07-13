談習近平外交思想　欒建章列舉五大特點

中聯部研究室主任欒建章（中評社 李娜攝） 中評社北京7月13日電（記者 海涵 李娜）7月11日，中共中央對外聯絡部與光明日報社在北京萬壽賓館聯合舉辦習近平外交思想理論研討會，邀請國內60餘位知名專家學者就習近平外交思想進行交流研討。中聯部研究室主任欒建章在發言時表示，習近平外交思想有五大特點，分別是實踐與理論的統一、國內大局和國際大局的統一、時代性與黨性的統一、世界觀、方法論與價值觀的有機統一以及繼承與創新的統一。



欒建章說，習近平外交思想的特點有以下幾點，其一，實踐與理論的統一。無疑，外交的實踐性很強。但是，習近平外交思想除了具有實踐性和堅持問題導向外，最大的特點是其具有高度的理論性，體現了理論與實踐的結合，並圍繞著構建人類命運共同體這一個核心理念形成了一套完整的理論體系。有理論性才能有前瞻性，才能站得高看得遠。



其二，體現了國內大局和國際大局的統一。欒建章表示，現在的世界是內外一體的世界，中國與世界形成了一種很密切的關係。習近平外交思想將國際國內有機結合起來，比如，我們在國內講“治理體系和治理能力的現代化”，在國際上講的是“全球治理體系的變革”，將國際治理和國內治理統一了起來；再比如，我們在國內講“共同富裕的道路”，在國際上講的是“共同發展的道路”。



其三，時代性與黨性的統一。欒建章指出，習近平外交思想有很強烈的時代性，這種時代性來源於黨的國際情懷。十九大報告提出，中國共產黨始終把為人類做出更大貢獻作為自己的使命。中國共產黨從建黨的第一天開始就堅持愛國主義與國際主義相結合，是一個國際化程度很高的黨。如今更是關照我們所處的這個時代，著眼解決這個時代面臨的共同矛盾、問題和挑戰，並向國際社會提供了以構建人類命運共同體為核心理念、以共建“一帶一路”為實踐路徑、以引領全球治理體系變革為努力方向的中國方案。黨性的另一個體現就是旗幟鮮明地堅持黨的領導。這也是時代性提供政治保證。



其四，世界觀、方法論與價值觀的有機統一。欒建章認為，習近平外交思想根據馬克思主義基本原理，提出要堅持以正確的歷史觀、大局觀和角色觀為指導，深刻洞察人類社會發展軌跡背後的大邏輯、大動力、大趨勢，並從國際政治格局、世界經濟發展、全球安全局勢和人類文明交流碰撞等角度切入，深入分析世界轉型過渡期國際形勢的演變規律，準確把握歷史交匯期我國外部環境的基本特征，強調既整體布局又突出重點，為我們更好地統籌謀劃和推進對外工作提供了根本依據。中國成為一個大國的標誌就是能為世界提供思想性的公共產品，習近平外交思想做到了這一點。



其五，繼承與創新的統一。欒建章指出，習近平外交思想既是在總結黨的十八大以來對外工作實踐經驗的基礎上形成的，也是在總結新中國成立以來對外工作實踐經驗的基礎上形成的，其中既有對毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀等關於對外工作思想精髓的繼承，更有結合新時代中國特色大國外交實踐的理論創新，兩者一脈相承、不可割裂。

