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外交部：將制裁參與此次售台武器的美國企業
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2019-07-12 19:44:57
中評社北京7月12日電／關於中方是否將對參與此次售台武器的美國企業進行制裁一事，外交部作出回應表示，為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。
問：美國日前宣布了價值約22.2億美元的售台武器計劃。有消息稱中方將對相關美國企業進行制裁，你能否證實?
答：美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定,損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。
（來源：外交部）
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