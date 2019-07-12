上半年中國人民幣貸款增加9.67萬億元

中評社北京7月12日電／中國人民銀行12日發佈金融統計數據顯示，上半年人民幣貸款增加9.67萬億元，同比多增6440億元。



新華社報道，央行數據顯示，6月末人民幣貸款餘額145.97萬億元，同比增長13%，比上年同期高0.3個百分點。上半年，以個人住房按揭貸款為主的住户中長期貸款增加2.75萬億元，以實體經濟貸款為主的非金融企業及機關團體貸款增加6.26萬億元。



另外，上半年人民幣存款增加10.05萬億元，同比多增1.05萬億元。其中，住户存款增加6.82萬億元，非金融企業存款增加1.84萬億元，財政性存款增加6827億元，非銀行業金融機構存款減少1.13萬億元。6月當月，人民幣存款增加2.27萬億元，同比多增1710億元。



在貨幣供應方面，6月末，廣義貨幣（M2）餘額192.14萬億元，同比增長8.5%，增速與上月末持平，比上年同期高0.5個百分點；狹義貨幣（M1）餘額56.77萬億元，同比增長4.4%，增速比上月末高1個百分點，比上年同期低2.2個百分點。



同日發佈的社會融資數據顯示，上半年社會融資規模增量累計為13.23萬億元，比上年同期多3.18萬億元。6月當月社會融資規模增量為2.26萬億元，比上年同期多7705億元。6月末社會融資規模存量為213.26萬億元，同比增長10.9%。