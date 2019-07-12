習近平會見越南國會主席阮氏金銀

中評社北京7月12日電／國家主席習近平12日在人民大會堂會見越南國會主席阮氏金銀。



新華社報道，習近平請阮氏金銀轉達對阮富仲總書記、國家主席的誠摯問候。習近平指出，中越是“同志加兄弟”，也是具有戰略意義的命運共同體。明年是中越建交70週年，雙方要不忘初心，著眼大局，弘揚友好，深化合作，在新起點上推動雙邊關係再上新台階。要用好黨際交往的傳統優勢，深化治黨理政經驗交流，相互借鑑理論創新成果，讓兩黨永葆生機，共同推動社會主義事業蓬勃發展。要加強發展戰略對接，以共建“一帶一路”同“兩廊一圈”對接合作為主線，推動兩國務實合作提質升級，構建互利共贏的全面合作格局。要密切民間交流，讓兩國友誼薪火相傳。要從兩國和兩國人民根本利益出發，把兩黨兩國高層共識真正落到實處，以實際行動維護海上和平穩定。要加強在國際事務中的協同配合，維護兩國共同利益。



習近平說，立法機關合作是雙邊關係的重要組成部分，對雙方加強互學互鑑、推進國家建設意義深遠。近年來，中國全國人大和越南國會交往互動頻繁，合作成果豐碩，為各自社會主義民主法制建設開拓了新思路，也為兩國務實合作提供了保障。希望雙方今後進一步密切交流合作，在加強民意引導、增進兩國民眾相互瞭解方面多做工作，為夯實中越關係民意基礎作出更大貢獻。



阮氏金銀轉達了阮富仲總書記、國家主席對習近平的親切問候和良好祝願。她說，越南共產黨、國家、人民始終銘記中國同志在過去和現在給予的寶貴支持和幫助。相信在以習近平同志為核心的中共中央領導下，中國同志必將完成中共十九大制定的重要發展目標。越方願與中方一道，以兩黨兩國領導人達成的戰略共識為指引，在社會主義發展道路上繼續堅定相互支持，弘揚傳統友誼，深化互利合作，有效管控分歧，推動越中全面戰略合作伙伴關係取得更大發展。



王晨參加會見。