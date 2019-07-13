張啟楷：外界都輕忽王金平的實力

資深媒體人、優傳媒社長張啟楷。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月13日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平不斷造勢活動，且聲稱要參選到底、爭取連署、整合團結等說法反覆，動向引人疑慮，資深媒體人、優傳媒社長張啟楷接受中評社訪問時表示，外界其實都輕忽王金平的實力，但王個性缺乏“造反”因子，所以自行參選機會很小。



張啟楷，1962年出生，中興法商學院（現為台北大學）社會學系，台灣大學政治研究所碩士，曾任中國時報政治組撰述委員、主持過TVBS《2100週末開講》、中視《張啟楷現場》、《兩岸新新聞》，年代《新聞追追追》等高收視率輿論節目，並曾任年代新聞部副總編輯，第二屆海峽論壇主持人，現任“優傳媒”社長。



曾長期主跑“立法院”，曾出版《“國庫”潰堤》、《搶救“國庫”》等3本預算專書的張啟楷表示，外界其實都輕忽王金平的實力。



他向中評社分析王金平的實力，一，地方派系本來王金平紮根最久，實力最強，雖然這次被韓國瑜挖走部分派系，例如前花蓮縣長傅崐萁、雲林前縣長張榮味、現任縣長張麗善的張家班等重要派系原本挺王，後來挺韓，但有些地方派系王金平還是守住了。



例如高雄市的白派挺王力道最強；高雄市議會副議長陸淑美表面挺鴻海創辦人郭台銘，但郭若未被提名，陸淑美鐵定歸隊挺王。另一塊農會系統也挺王，去年高雄市長選舉，韓國瑜“三山造勢”（鳳山、旗山、岡山）挺韓的那票人現在都沒站在韓的旁邊，因為全部都回到王身邊了。



另一個重要代表是彰化縣長王惠美至今挺王，讓韓國瑜造勢很難打進彰化；雲林雖然張家班倒戈了，但其他派系仍讓王守住了，至於其他縣市的派系，王也大致保住基本勢力，這是因為王金平過去號稱“公道伯”，長期以來都在幫人，所以紮根很深。



二，王金平的社團實力也很堅強，例如他長期擔任義消協會理事長，這個協會會員遍布全台，影響力不小，王進行整合加以運作；與大陸關係密切、具“革命”性質的洪門也站出來挺王，這代表王經營社團這塊功力深厚。



三，宗教界，很多人不知道，佛光山當初能建起來是王金平去幫忙協調的，如果韓國瑜、王金平都要選，請問星雲大師會比較挺誰？不只如此，全台各地很多人都欠王金平這種類似的人情。



他指出，挺王金平的人裡，藍綠比至少是七、三或八、二，即國民黨支持者的比較多，這種情況下，王金平若參選，當然對國民黨的殺傷力、影響都比較大。



對於王金平自行參選可能性，張啟楷分析，一個人個性決定命運，王金平的個性裡沒有“造反”的因子，雖然惟一的變數是王78歲，這次是他人生最後一戰，但翻前過去歷史，王從沒在國民黨的重要關頭造反，即便陳水扁找他當“行政院長”，蔡英文找他接海基會董事長，王都沒去，因為他為人處事本來就求“四平八穩，與人為善”，所以自行參選機會很小。



外界揣測鴻海創辦人郭台銘若未獲提名，可能找王金平合作。張啟楷指出，關鍵是郭台銘民調若輸太多，差距5%以上甚至到 10%左右，郭根本可以不用玩了，而且相信王也不會玩，何況還有中國大陸的態度，大陸一定不樂見藍營分裂。



張啟楷表示，王金平會讓外界認為他會選到底，是因為國民黨中央沒有任何動作，就算在野黨沒資源，黨主席吳敦義也該展現誠意，但王對國民黨有幫助，破壞力又很大，卻沒人找他談，擺明就是“互動”出問題，至少可以談未來合作空間，或者重返“立法院”當龍頭、或者海基會董座，都可以談，他研判，7月15日不論是韓國瑜或郭台銘出線，都應該會找王進行整合。

