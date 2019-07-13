戚振宏答中評：中美當做最好的自己

中國國際問題研究院院長戚振宏（中評社 海涵攝） 中評社北京7月13日電（記者 海涵 李娜）中國國際問題研究院院長戚振宏11日接受中評社記者採訪時指出，中國既不會挑戰美國也不會取代美國，更不會成為美國。中美兩國應當在各自的領域裡，做好最好的自己，共同為兩國人民服務、為世界繁榮和進步服務。



日前，美國百名專家學者及政商界人士3日在美國媒體上發表一封致總統特朗普及美國會議員的聯名公開信，表示敵視中國對美國無益，這種做法或將孤立美國。



對於美國國內出現的這種對華理性聲音，戚振宏說，從去年美國對華發動貿易衝突以來，兩國關係面臨很多困難和問題。一定程度上在美國國內形成了”打壓中國“是政治正確的一種氛圍，這就造成很多理性務實的聲音無法呈現出來。



戚振宏進一步指出，隨著美國對華發動貿易衝突對美國自身產生很多問題以後，美國國內客觀理性的聲音在增多。這是非常好的一個跡象。我們中國一再倡導，打貿易戰沒有贏家，我們不想打，但是也不怕打，但有時候也不得不打。相信會有越來越多的美國人士意識到合作可以共贏、對話比對抗好、合作比衝突好。



”特別令人欣喜的是，前不久，中美兩國元首在大阪就下一階段的中美關係指明了方向，就是共同致力於構建以合作、協調、穩定為基調的中美關係。“戚振宏表示，中美兩國要在互利共贏的基礎上拓寬合作，在相互尊重的基礎上管控分歧。因為中國是世界上最大的發展中國家，是第二大經濟體；美國是世界上最大的發達國家，是第一大經濟體。這兩個國家加強合作不僅關乎兩國和兩國人民，還關乎世界。所以中美之間的事情全世界都很關注。



但是戚振宏也坦陳，中美關係還有待觀察，審視中美關係時要保持一種平常心。美國國內有一部分人覺得中國發展太快對美國構成了威脅和挑戰。美國出現不同的聲音也是很正常的。關於對華問題，美國歷史上也出現過很多雜音。隨著時間的推移，非理性的聲音終究沒有市場，因為這不符合美國的根本利益，也不符合國際社會的共同期待和願望。



最後，戚振宏表示，中國既不會挑戰美國也不會取代美國，更不會成為美國。中美兩國應當在各自的領域裡，做最好的自己，共同為兩國人民服務、為世界繁榮和進步服務。



