蔡英文紐約晤阿米塔吉、出席台美企業峰會

蔡英文抵達紐約首日出席台灣“邦交國”在聯合國常任代表歡迎酒會。（照片：“總統府”提供） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文在紐約第二天行程，12日將與美國前副國務卿阿米塔吉早餐會並一起受訪，以及出席台美企業高峰會，下午將與哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）等學者舉行閉門對談。



蔡英文此次出訪“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“邦交國”，並將過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



蔡英文在美國過境受到高規格對待，美方並在過境前，宣布22億美元軍售案。



在早餐會後，蔡英文與阿米塔吉將接受隨行採訪團訪問；接著蔡將出席台美企業高峰會，峰會前，蔡將與美台商會主席史賓林特（Mike Splinter）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）一起受訪。



美東時間12日下午2時30分，蔡英文將在黎安友主持下，與多位哥倫比亞大學學者、相關領域研究生在哥倫比亞大學進行閉門對談。會後，蔡將接受隨行採訪團採訪。



蔡英文結束哥倫比亞大學閉門對談後，晚間將出席紐約當地僑界人士晚宴，發表講話；並在晚宴前的貴賓酒會，向包括美方政界在內的所有來賓致意。