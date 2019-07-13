韓國瑜挽甄珍走紅毯　笑稱一回生二回熟

韓國瑜挽著甄珍壓軸出場。（中評社） 中評社高雄7月13日電（記者 蔣繼平）“甄愛高雄群星會”12日晚間盛大開幕，在高雄市立圖書館總館舉辦星光大道，走紅兩岸三地的資深影后甄珍和中國國民黨高雄市長韓國瑜壓軸登場，一起走紅地毯緩緩現身，為活動揭開序幕。有別於第一次宣傳記者會生疏，罕見穿上正式西裝的韓國瑜這次走來順暢許多，讓他笑說是“一回生二回熟”。



“甄愛高雄群星會”盛大開幕，知名影星甄珍、秦祥林、謝賢、呂良偉、向華強與陳嵐夫婦、秦沛、姜大衛、胡錦、蘇永康、章立衡，導演劉偉強、吳思遠等重量級影人出席，吸引大批影迷、粉絲民眾到場一睹巨星丰采。開幕典禮紅毯上星光閃閃，象徵台灣電影代代相傳，開幕典禮壓軸由韓國瑜手挽甄珍登場，掌聲及尖叫聲不斷，也雙雙留下珍貴手印及簽名作為紀念。



甄珍受訪表示，高雄的人民非常熱情、純樸，食物好吃風景又美，得天獨厚的好地方，高雄又講究愛情文化事業，來了這麼多海內外的大導演，希望將來在高雄能夠成為亞洲的好萊塢。



韓國瑜表示，甄珍是1960到1990年代影壇巨星，是台灣華語電影共同記憶，開啟了台灣文藝片的黃金年代，當時一看到“甄珍主演”就是票房保證，那個年代台灣電影風靡整個東南亞，一片欣欣向榮，甄珍就是其中的佼佼者，而所主演的電影忠實反映了社會的變化，透過影展對台灣電影發展有時代性的回顧，能到高雄舉辦並播放，對高雄來說是莫大的光榮。



“甄珍高雄影展”12日至28日在高雄登場，收錄《心有千千結》等14部甄珍從影55年的代表作品，歷經一年多的策畫與影片數位化工程，以全新的“數位版”重現甄珍的代表作與台灣電影史上的經典。