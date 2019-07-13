張啟楷：柯文哲與郭台銘票源有高度重疊性

資深媒體人張啟楷。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月13日電（記者 倪鴻祥）外界臆測無黨籍台北市長柯文哲若投入2020大選，對誰影響較大？資深媒體人、優傳媒社長張啟楷接受中評社訪問時表示，挺柯的經濟、智識及中間選民，與支持鴻海創辦人的郭台銘票源高度重疊，所以國民黨推郭的話，柯會很不好選，若推高雄市長韓國瑜，柯反而可以維持“三腳督”。



張啟楷，1962年出生，中興法商學院（現為台北大學）社會學系，台灣大學政治研究所碩士，曾任中國時報政治組撰述委員、主持過TVBS《2100週末開講》、中視《張啟楷現場》、《兩岸新新聞》，年代《新聞追追追》等高收視率輿論節目，並曾任年代新聞部副總編輯，第二屆海峽論壇主持人，現任“優傳媒”社長。



張啟楷表示，柯文哲的支持度本來都很強，從最近幾份民調觀察發現，柯的支持度都跌下來，因為柯很倒楣，碰到兩件事，一是香港“反送中”，年輕族群幾乎有一半向蔡英文歸隊；二是郭台銘參選。



他分析，2014年318反服貿太陽花學運，真正收割獲利的其實是柯文哲，當時20到29歲大概是七成以上挺柯，蔡英文過去有很長一段時間民調很低，年輕族群支持更少，可是日前香港“反送中”之後，挺柯的年輕族群大概跑了一半以上，向蔡歸隊，因為蔡主政，又大肆炒作反中議題。



另一個因素是郭台銘參選。外界先前認為韓國瑜和柯文哲的票源有重疊，事實上郭、柯的票源重疊更大，重疊的部分在學歷大學以上、35至45歲之間、教育程度高的知識份子、高收入的經濟選民、中間選民等。韓國瑜的支持者以年長、深藍、軍公教居多，所以和柯的重疊不如郭重疊的多，這就解釋了為何韓，蔡、柯3人民調接近的原因。



他說，以前柯文哲民意支持都有27%上下，現在掉到20%左右，掉的就是年輕、經濟、中間選民，所以國民黨若推郭台銘選，柯文哲會很不好選，變成第三就會被邊緣化，如此柯就會思考要不要選？也要思考要不要著眼2024大選，如果2024要選，柯就需要政治勢力，所以要考慮組黨、推選“立委”。



張啟楷向中評社表示，目前看柯文哲參選機率很高，如果韓國瑜出來，韓、蔡、柯三支持度不相上下，得看未來6個月有何變化，柯為了整合第三勢力，有可能去找落敗的郭台銘與退出初選的王金平，但郭與柯合作對郭而言，沒有太大的意義。



他強調，現階段關心合縱連橫的問題，都不是著眼於正、副搭配參選的問題上，而是著眼於選後的合作，因為政治是現實的，大選是“0”與“1”的差別，所以郭、王應會思考如何在“1”裡面求地位，而非讓自己變到“0”的一方。



至於國民黨初選結果若是韓國瑜落敗，韓握有約170、180萬“鐵粉”會不會另組新黨？張啟楷認為，這會比2000年宋楚瑜另立親民黨影響還大，但以韓國瑜的個性，不太可能背離國民黨。

