蒙志成：蔡親美反中到某程度　大陸會如何？

成功大學政治學系副教授蒙志成。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月13日電（記者 趙家麟）成功大學政治學系副教授蒙志成12日接受中評社訪問表示，蔡英文九合一敗選，內政表現被選民否定後，為了尋求連任，在兩岸與外交上，走上親美反中路線，順應了美中貿易戰的局勢而讓自己的選情暫時得利，但對台灣的處境卻是不利的。



蒙志成，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士，美國麻省理工學院訪問學者，學術專長包括政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究。



蔡英文再次出訪並過境美國，對美中關係、台海情勢帶來什麼影響？蒙志成表示，兩岸關係已經不能置外美中角力架構，從中美戰略下的兩岸關係、台灣問題，才能更清楚看到美國戰略清晰化與蔡政府的親美反中政策。



蒙志成表示，蔡英文在執政的前3年，對兩岸尚且採取較模糊的政策，並著重於內政的改革，但在去年底的九合一選舉，民進黨大敗，代表選民已經否定了蔡英文的內政表現。蔡明知國際與兩岸的複雜性，仍決定坐實親美反中路線，並認為這是她尋求勝選的唯一路徑。



他指出，美國現在已視中國為戰略對手，並要求周邊國家配合，也要防止再有菲律賓杜特爾特這類搞美中關係兼顧的手法。現在，美國幫助親美反中的蔡英文，已經很明確。此外，香港事件中，“反送中”媒體人去華府見了高官、歌手到聯合國去演講等，都看得到美國在背後暗助香港反中的動作。



另一方面，蒙志成觀察，大陸對台的政策在今年初“習五點”公布後，兩岸未來邁向統一的目標進一步清晰化，大陸想要改變馬政府時代的不統、不獨、不武的三不政策。讓正想要坐實親美反中的蔡英文自認“撿到槍”，國際局勢又逢上美中貿易戰，蔡為選舉激起“反中”，在這半年來，支持度確實有所上升。



蒙志成表示，現在只有中美戰略下的兩岸關係，台海局勢已無法跳脫美中戰略角力下單獨看待。蔡英文親美反中以為自己走對了路，但恐怕未必，因為兩岸關係未必因此得到控管，反而更為險峻。二來，影響選舉的因素，不是只有兩岸、外交，經濟也有重要的影響。



首先，蔡“親美反中”操作到某個程度時，大陸也有可能對台展開反制，會不會發生窮台的經濟圍堵？台灣從兩岸經貿每年得到800億美元的順差，未來還要不要？



其次，台灣的軍事安全目前主要是靠美國，如果在週邊、南海發生美中小規模的軍事衝突？美方若有所退縮，台灣民眾會不會產生“避險”的心理？



第三，蔡英文親美、過境美國，即使美國敞開大門歡迎，讓蔡會見官員，與國會議員交往、通過友台法案，但台灣要進入國際組織的鑰匙，握在北京手裡而不是華盛頓。



蒙志成表示，選舉終究與治“國”不同，蔡英文為了勝選，坐實親美反中路線，卻已陷台灣處境於不確定的風險之中。