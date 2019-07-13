北京制裁對台軍售美國企業　陳菊回應

陳菊下榻紐約Grand Hyatt飯店，早上將前往紐澤西，在飯店門口剛好被媒體看到。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文出訪加勒比海“邦交國”，於當地時間11日過境紐約。針對大陸宣布將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。隨同蔡英文出訪的“總統府”秘書長陳菊上午受訪說，台灣追求自由民主，台灣維持“主權獨立”就是社會基本共識。我們希望給台灣更大空間，相信美國政府等給予台灣應有空間應該受尊重，全世界都一樣。



陳菊這次隨行蔡英文出訪，但在訪團轉往“邦交國”訪問時，陳菊與“立法院副院長”蔡其昌將繼續停留在美國城市與台商會面。而蔡英文紐約第二天行程將出席台美企業高峰會，峰會前，蔡英文將與美台商會主席史賓林特（Mike Splinter）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）一起受訪。



桃園市長鄭文燦也會出席這場台美企業高峰會，據了解，台灣企業主要由鄭邀集，鄭也下榻紐約Grand Hyatt飯店，和蔡英文及訪問團一樣。



陳菊受訪表示，她早上已經跟紐約社團領袖有座談會，現在正要啟程到紐澤西，有台商包括社團領袖等200多人，她與蔡其昌等人正要搭車去。