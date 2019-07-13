車俊：浙江實施“八八戰略”取得巨大成就

中共浙江省委書記、省人大常委會主任車俊 中評社北京7月13日電（記者 徐夢溪）7月12日，國新辦舉行浙江“‘八八戰略’再深化 改革開放再出發”發布會。中共浙江省委書記、省人大常委會主任車俊在發布會上介紹，“八八戰略”是中國特色社會主義在省域層面的探索創新和生動實踐，不僅是引領浙江發展的總綱領，也是推進浙江各項工作的總方略。16年來，浙江經濟發展最有活力，人民生活水平提高最快，社會大局最和諧穩定，生態環境改善最明顯，人民群眾獲得感幸福感安全感也是最高。



車俊表示，浙江生產總值從2002年的8千億元躍升到2018年的5.6萬億元，年均增長10.2%；人均生產總值從1.7萬元增加到9.9萬元，年均增長9.0%；一般公共預算收入從570億元增加到6600億元，位居全國第4位；城鄉居民人均可支配收入年均實際增長都為7.9%；城市化率從47.5%提升至68.9%，居全國各省區第3位。



車俊指出，浙江經濟社會發展取得巨大成就，發生了全面深刻的變化、影響深遠的變化、鼓舞人心的變化。體現在四方面：



一是在“八八戰略”指引下，浙江大地掀起了改革闖關、開放探路、創新賦能的滾滾錢江潮。浙江堅持以“最多跑一次”改革為牽引撬動各領域改革，以“一帶一路”建設為統領推進新一輪對外開放，全省域全方位推進長三角高質量一體化發展，全面提速自貿試驗區建設，再創了體制機制新優勢。大力實施科技新政、人才新政、投資新政，大力推進之江實驗室建設，成立西湖大學，提升浙江大學，全力打造數字經濟“一號工程”，加快傳統產業改造提升，大力支持民營企業發展壯大，不斷增強浙江經濟的內生力、創新力和競爭力。寧波舟山港貨物吞吐量連續2年超10億噸，連續10年居世界港口第1位。2018年杭州、寧波中高端人才淨流入率分別居全國第1位、第2位。



二是在“八八戰略”指引下，浙江大地繪就了盡顯生態之美、人文之美、和諧之美的“富春山居圖”。浙江深入實施“千村示範、萬村整治”工程，扎實推進治水、治氣、治土和拆違，不斷開辟美麗浙江新境界。大力弘揚紅船精神、浙江精神，深入實施浙江文化研究工程，加快推進農村文化禮堂建設，謀劃推進大運河文化帶（浙江段）和之江文化產業帶建設，全力打造文化高地和道德高地。堅持發展新時代“楓橋經驗”，深化平安浙江、法治浙江建設，開展掃黑除惡專項鬥爭，有力維護了人民安居樂業。所有縣（市、區）全部建成國家義務教育發展基本均衡縣，基本實現養老、醫療保障制度全覆蓋。