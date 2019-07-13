袁家軍：擦亮民營企業這張“金名片”

中共浙江省委副書記、浙江省人民政府省長袁家軍 中評社北京7月13日電（記者 徐夢溪）7月12日，國新辦舉行浙江“‘八八戰略’再深化 改革開放再出發”發布會。中共浙江省委副書記、浙江省人民政府省長袁家軍表示，民營經濟是浙江發展的一張名片。1-5月民營企業規上工業增加值同比增長8%，民間投資同比增長10.5%，民間製造業投資增長16.4%，民營企業出口同比增長10.2%，規上民營企業利潤同比增長13.5%。



袁家軍表示，民營經濟歷來都是浙江經濟發展的支柱。浙江省委、省政府堅持“兩個毫不動搖”，提振民營經濟信心、提升民營企業競爭力，同時也是再創民營經濟新優勢。繼續做好民營企業服務，把民營企業作為浙江的“金名片”繼續擦亮，浙江採取了一系列舉措：



第一個舉措是從政策上給予支持。省委、省政府出台了關於支持民營經濟發展的31條意見，在深入調研的基礎上把民營企業關心的市場准入、審批，包括融資難、融資貴等一系列問題，通過政策的方式來支持解決，向民營經濟發出最強音。11個市也在省級政策基礎上制定叠加政策舉措，從政策角度來推動民營經濟發展。



第二個舉措是落實減稅降費政策。2016到2018年，累計為企業減稅降費大概4245億元，今年預計為企業減稅超過2000億元。



第三個舉措是強化融資保障。針對民營企業最關心、需求最迫切的融資難、融資貴、融資慢等問題，省委、省政府採取了一系列舉措，比如實施融資暢通工程、實施小微企業信貸“增氧”計劃、金融服務“滴灌”工程，同時搭建金融服務企業平台，通過平台把企業的需求和銀行的服務有效對接。



第四個舉措是為民營經濟創新發展提供大舞台。浙江省委、省政府圍繞長三角一體化國家戰略，圍繞浙江正在推進的大灣區、大花園、大通道以及大都市區建設，圍繞著特色小鎮、產業創新綜合體、小微企業園，圍繞打造未來城市現代化的未來社區等，為民營企業發展提供了廣闊舞台。同時，還有機制方面的創新，省市縣聯動支持民營企業上市。現在，浙江在全國省（區市）中上司公司數量是第二位，僅次於廣東。還有培育跨國公司的“雄鷹行動”等一系列措施，推動市場主體升級，幫助民營企業加快發展。



第五個措施是強化幫扶。當前，浙江民營企業有200多萬家，我們著力構建“五個一”機制，包括一張政策清單、一個信息平台、一個政企互動機制、一套獎勵辦法、一套督查系統，在全省範圍內形成幫扶民營經濟好的氛圍和機制。今年以來，省委部署開展了服務基層、服務企業、服務群眾的“三服務”活動，重點把服務民營企業這項工作做好。



第六個措施是強化環境打造。今年的目標是要實現企業開工之前審批最多90天，很多市、縣已經大大縮短時間，有的只有30多天。通過一系列改革措施，使服務民營企業的效率更高。