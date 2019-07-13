中評現場：大灣區青年雙創頒獎典禮成功舉行

第二屆創青春粵港澳大灣區青年創新創業大賽（香港賽區）頒獎典禮昨日舉行（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月13日電（記者 張心怡）7月12日，香港新一代文化協會在香港科學園舉辦第二屆“創青春”粵港澳大灣區青年創新創業大賽－香港賽區頒獎典禮。香港特區政府創新及科技局副局長鍾偉強、共青團廣東省委員會副書記、廣東省青聯名譽副主席梁均達蒞臨主禮。



據介紹，第二屆“創青春”粵港澳大灣區青年創新創業大賽－香港賽區共收到56個參賽項目，經過初評甄選出20個項目進入總評，再經過評審委員會及項目路演，最終選出12個項目參加大賽的複賽；此外，香港賽區還設立三個專項獎，分別是：華輝最佳智慧生活獎、Bull b technology“最牛B”獎及新一代最具潛力創新獎。



香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺首先感謝了廣東省青年聯合會的信任和邀請，讓香港創業團隊有機會參與此匯聚粵港澳大灣區創業精英之盛事。他指出，賽事的特色是促進粵港澳大灣區融合發展，通過競賽、論壇、“靠埔”創客訓練營等，促進大灣區內青年在創新創業領域的交流與發展，推動大灣區青年在創業設施、創新政策、人才資源等創業要素之合作共融，營造積極的“大灣區創業氛圍”。今屆香港賽區吸引了不同範疇的優質初創項目參賽，包括幹細胞、中藥美顏、翻譯腕帶、人工智能等，可謂包羅萬有。部分項目已開始盈利，極具市場潛質，實在令人鼓舞。



鍾偉強在致辭中對本屆賽事取得可喜成績給予高度評價，並祝賀所有晉級及獲獎創業團隊。他代表特區政府向主辦機構－香港新一代文化協會致以衷心感謝，認為大賽不僅可以為香港青年創客提供施展才華的平台，而且可以為社會培養更多優秀的創新及創業人才，有助香港青年融入國家發展大局，為粵港澳大灣區建設作出貢獻，意義深遠。



梁均達指出，香港賽區晉級複賽的12個創業項目，都非常優秀且極具市場潛力，看到香港的未來充滿希望，令人欣慰。為了幫助香港青年在粵港澳大灣區實現創業夢想，同時為大灣區培養未來的創科企業掌舵人，主辦機構透過這項大賽，搭建了青創服務體系，構建“青創賽、青創網、青創板、青創營、青創園、青創盟”等六大雙創平台，從創業培訓、創業融資、落地孵化、資源整合、競技交流等方面為晉級的創業團隊提供全面而落實的支援，為大灣區青年創新創業搭好台、搭好梯。他鼓勵更多香港青年投身大灣區，實現創業夢想。



值得一提的是，在香港賽區晉級的12個項目，將於今年8月代表香港特別行政區到廣州市黃埔區參加複賽。複賽勝出者，將於9月參加總決賽，競逐各項大獎，與來自大灣區其他城市的創業精英互相切磋，尋找商機，開拓市場。

