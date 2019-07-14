蒙志成：藍陷混戰　綠正進行權力世代交替

成功大學政治學系副教授蒙志成。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月14日電（記者 趙家麟）成功大學政治學系副教授蒙志成12日接受中評社訪問表示，民進黨蔡英文的意志正在輾壓過老獨派、進行世代交替、構築新權力結構的一役。



蒙志成，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士，美國麻省理工學院訪問學者，學術專長包括政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究。



中國國民黨2020初選民調，競爭激烈，結果將在15日揭曉。蒙志成表示，國民黨內部的整合，目前呈現亂象，最令支持者焦慮的困境是，有可能過了初選的人卻輸了大選。



蒙志成表示，目前黨內聲勢仍看好的高雄市長韓國瑜，在去年九合一選舉讓高雄由綠地變藍天，從翻轉三中一青（中南部、中小企業、中低收入，青年）對國民黨的印象來說，韓國瑜確實掌握了難得的契機。



但蒙志成說，韓國瑜尚未來得及在高雄市政上有所表現，就決定投入大選，使得部分選民剛剛接受了韓國瑜，又開始產生質疑；國民黨要爭取三中一青的民心，尚未打好基礎，好不容易由韓打開的人民信心大門，又出現了新的局面。



其次，吳敦義本來就是為了參選2020才當黨主席，但現在吳敦義選不了，吳在黨內已缺乏了號召力；誰來當凝聚國民黨團結的“桶箝”呢？目前看來，前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平正在做這件事。



他認為，如果吳敦義未來交出了黨主席，由王接下黨主席的位置，或許是黨內整合的一帖解藥。王若當上了黨主席，郭台銘的問題不大，但若是韓國瑜初選出線，王挺不挺？目前還言之過早。



蒙志成說，國民黨到目前為止，內部陷於的混亂局面，看不出是路線之爭，也不是世代交替之戰；反觀民進黨，歷經黨內初選，獨派挺賴清德失敗，蔡英文整軍備戰2020的過程中，正往加速的往“親美反中”與“擺脫老獨派”推進。



他認為，老獨派的奧援在美國台僑，包括民進黨主席卓榮泰、陸委會主委陳明通、桃園市長鄭文燦陸續訪美，都與收攬海外獨派有關。



蒙志成說，民進黨蔡英文的意志正在輾壓過老獨派，老獨派雖不會完全消失，但挑剔蔡英文、想要指點江山的力道已在式微，“陳水扁們”的聲音只會愈來愈小，蔡英文正藉2020大選構築新的權力結構，民進黨的世代交替已經登場。